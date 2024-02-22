22 февраля 2024

В Тюмени на контрольном взвешивании перед турниром RCC 18 подрались бойцы

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по боксу и ММА в ДИВСе. Екатеринбург, бокс, ринг, мма, mma
В Тюмени 24 февраля пройдет международный турнир по смешанным единоборствам Фото:

В Тюмени 23 февраля во время контрольного взвешивания перед турниром RCC 18 возник конфликт между бразильским и тюменским бойцом. Ссора спортсменов переросла в драку. Об этом сообщили журналисты.

«Для бразильского спортсмена Леонардо Касотти стердаун (встреча соперников лицом к лицу — прим. URA.RU) с оппонентом из Тюмени Ахмедом Саралиевым завершился конфликтом и дракой. Разнимать их пришлось сразу нескольким людям — они растащили парней в разные стороны», — рассказали в telegram-канале «Тюменская область сегодня».

Тюмень примет международный турнир по смешанным единоборствам 24 февраля. Мероприятие пройдет на базе спортивного комплекса «Центральный». А 23 февраля перед соревнованиями прошли стердауны и контрольное взвешивание. В главном событии вечера в клетке сойдутся Иван Штырков и Вагаб Вагабов. По поединок пройдет не по правилам смешанных единоборств, а по правилам кикбоксинга.

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В Тюмени 23 февраля во время контрольного взвешивания перед турниром RCC 18 возник конфликт между бразильским и тюменским бойцом. Ссора спортсменов переросла в драку. Об этом сообщили журналисты. «Для бразильского спортсмена Леонардо Касотти стердаун (встреча соперников лицом к лицу — прим. URA.RU) с оппонентом из Тюмени Ахмедом Саралиевым завершился конфликтом и дракой. Разнимать их пришлось сразу нескольким людям — они растащили парней в разные стороны», — рассказали в telegram-канале «Тюменская область сегодня». Тюмень примет международный турнир по смешанным единоборствам 24 февраля. Мероприятие пройдет на базе спортивного комплекса «Центральный». А 23 февраля перед соревнованиями прошли стердауны и контрольное взвешивание. В главном событии вечера в клетке сойдутся Иван Штырков и Вагаб Вагабов. По поединок пройдет не по правилам смешанных единоборств, а по правилам кикбоксинга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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