В Тюмени на контрольном взвешивании перед турниром RCC 18 подрались бойцы

В Тюмени 23 февраля во время контрольного взвешивания перед турниром RCC 18 возник конфликт между бразильским и тюменским бойцом. Ссора спортсменов переросла в драку. Об этом сообщили журналисты.
«Для бразильского спортсмена Леонардо Касотти стердаун (встреча соперников лицом к лицу — прим. URA.RU) с оппонентом из Тюмени Ахмедом Саралиевым завершился конфликтом и дракой. Разнимать их пришлось сразу нескольким людям — они растащили парней в разные стороны», — рассказали в telegram-канале «Тюменская область сегодня».
Тюмень примет международный турнир по смешанным единоборствам 24 февраля. Мероприятие пройдет на базе спортивного комплекса «Центральный». А 23 февраля перед соревнованиями прошли стердауны и контрольное взвешивание. В главном событии вечера в клетке сойдутся Иван Штырков и Вагаб Вагабов. По поединок пройдет не по правилам смешанных единоборств, а по правилам кикбоксинга.
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