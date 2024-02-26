Рогозин сравнил главу Пентагона с гориллой. Скрин

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин назвал Остина, Байдена и Шольца грязными обезьянами Фото:

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин опубликовал пост в соцсети X, в котором сравнил министра обороны США Ллойда Остина с обезьяной. Спустя некоторое время публикация была удалена.

«Публикация в твиттере Рогозина со сравнением Остина Ллойда и обезьяны появилась утром 25 февраля», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что после этого сенатора начали массово обвинять в расизме. Позднее Рогозин написал в своем telegram-канале о том, что у него нет других социальных сетей, кроме Telegram и «ВКонтакте», а все остальные его страницы — боты. При этом Baza отмечает, что страница в соцсети X у Рогозина появилась более восьми лет назад и была верифицирована еще в октябре 2015 года.

Кроме того, спустя некоторое время пост об Остине был удален, и опубликован новый. Утром 26 февраля Рогозин разместил еще две публикации: одна во «ВКонтакте, где он назвал Остина, президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца «грязными обезьянами-бандерлогами», а другая в X с подписью Monkeys should be called monkeys (обезьяны должны называться обезьянами).

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Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин опубликовал пост в соцсети X, в котором сравнил министра обороны США Ллойда Остина с обезьяной. Спустя некоторое время публикация была удалена. «Публикация в твиттере Рогозина со сравнением Остина Ллойда и обезьяны появилась утром 25 февраля», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что после этого сенатора начали массово обвинять в расизме. Позднее Рогозин написал в своем telegram-канале о том, что у него нет других социальных сетей, кроме Telegram и «ВКонтакте», а все остальные его страницы — боты. При этом Baza отмечает, что страница в соцсети X у Рогозина появилась более восьми лет назад и была верифицирована еще в октябре 2015 года. Кроме того, спустя некоторое время пост об Остине был удален, и опубликован новый. Утром 26 февраля Рогозин разместил еще две публикации: одна во «ВКонтакте, где он назвал Остина, президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца «грязными обезьянами-бандерлогами», а другая в X с подписью Monkeys should be called monkeys (обезьяны должны называться обезьянами).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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