Рогозин сравнил главу Пентагона с гориллой. Скрин

26 февраля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин назвал Остина, Байдена и Шольца грязными обезьянами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин опубликовал пост в соцсети X, в котором сравнил министра обороны США Ллойда Остина с обезьяной. Спустя некоторое время публикация была удалена. «Публикация в твиттере Рогозина со сравнением Остина Ллойда и обезьяны появилась утром 25 февраля», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что после этого сенатора начали массово обвинять в расизме. Позднее Рогозин написал в своем telegram-канале о том, что у него нет других социальных сетей, кроме Telegram и «ВКонтакте», а все остальные его страницы — боты. При этом Baza отмечает, что страница в соцсети X у Рогозина появилась более восьми лет назад и была верифицирована еще в октябре 2015 года. Кроме того, спустя некоторое время пост об Остине был удален, и опубликован новый. Утром 26 февраля Рогозин разместил еще две публикации: одна во «ВКонтакте, где он назвал Остина, президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца «грязными обезьянами-бандерлогами», а другая в X с подписью Monkeys should be called monkeys (обезьяны должны называться обезьянами). Скрин: telegram-канал Baza

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин опубликовал пост в соцсети X, в котором сравнил министра обороны США Ллойда Остина с обезьяной. Спустя некоторое время публикация была удалена. «Публикация в твиттере Рогозина со сравнением Остина Ллойда и обезьяны появилась утром 25 февраля», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что после этого сенатора начали массово обвинять в расизме. Позднее Рогозин написал в своем telegram-канале о том, что у него нет других социальных сетей, кроме Telegram и «ВКонтакте», а все остальные его страницы — боты. При этом Baza отмечает, что страница в соцсети X у Рогозина появилась более восьми лет назад и была верифицирована еще в октябре 2015 года. Кроме того, спустя некоторое время пост об Остине был удален, и опубликован новый. Утром 26 февраля Рогозин разместил еще две публикации: одна во «ВКонтакте, где он назвал Остина, президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца «грязными обезьянами-бандерлогами», а другая в X с подписью Monkeys should be called monkeys (обезьяны должны называться обезьянами).