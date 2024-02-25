25 февраля 2024

Власти расселят из аварийных домов на 100 курганцев больше, чем планировали

© Служба новостей «URA.RU»
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Предвыборные баннеры. Аварийное жилье. Курган, развалины, аварийное жилье, ветхое жилье, топ, окно, проспект машиностроителей 19
Всего в Курганской области планируется расселить 3223 жителя аварийных домов Фото:

Власти Курганской области в рамках программы по расселению из аварийного жилья с 2019 по 2025 годы планируют расселить 3223 жителя аварийных домов, что на 101 человека больше, чем в предыдущей версии документа. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Ожидаемые конечные результаты реализации. Площадь многоквартирных домов, которую планируется расселить, — 46 105,9 кв. м; количество переселенных жителей — 3223 человека», — указано в документе. При этом площадь, которую планируется расселить, увеличилась с 45 804,2 кв. м до 46 105,9 кв. м, а объем финансирования не изменился. На расселение планируют потратить 2 397 995 764 рублей.

URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. Информация будет дополнена после получения ответа. Ранее власти ошибочно включили в программу шесть многоквартирных домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года, что противоречит ее условиям. Из-за этого план по расселению сократился с 3307 до 3122 человек.

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Власти Курганской области в рамках программы по расселению из аварийного жилья с 2019 по 2025 годы планируют расселить 3223 жителя аварийных домов, что на 101 человека больше, чем в предыдущей версии документа. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. «Ожидаемые конечные результаты реализации. Площадь многоквартирных домов, которую планируется расселить, — 46 105,9 кв. м; количество переселенных жителей — 3223 человека», — указано в документе. При этом площадь, которую планируется расселить, увеличилась с 45 804,2 кв. м до 46 105,9 кв. м, а объем финансирования не изменился. На расселение планируют потратить 2 397 995 764 рублей. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. Информация будет дополнена после получения ответа. Ранее власти ошибочно включили в программу шесть многоквартирных домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года, что противоречит ее условиям. Из-за этого план по расселению сократился с 3307 до 3122 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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