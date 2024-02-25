25 февраля 2024
24 февраля 2024

Выходец из «Мостостроя» возглавил подведомственную структуру дептранса ЯНАО

Замену директору «Ямалавтодора» нашли среди сотрудников «Мостостроя»
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутатская комиссия по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, руки за спиной, руки в замок, начальник, директор
Экс-сотрудник «Мостостроя» возглавил «Ямалавтодор» Фото:

АО «Ямалавтодор», подведомственное транспортному департаменту ЯНАО получило нового руководителя. Ведомство возглавил экс-начальник одного из ямальских участков «ДСУ Мостострой-11» Давид Сарашвили. Предыдущий директор предприятия Виктор Шапаускас покинул свой пост в конце декабря 2023 года.

«На место Шапаускаса был назначен Сарашвили — он, также как и глава дептранспорта Напольских, выходец из структур „Мостостроя“. В настоящее время экс-директор „Ямалавтодора“ возглавляет компанию „Ресайклердорстрой“ — она занимается строительством и ремонтом дорог с использованием переработанных материалов», — рассказали источники.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Виктор Шапаускас стал одним из призеров конкурса «Лидеры России». Шапаускас оказался в числе двух победителей из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Редакция запросила комментарий в пресс-службе транспортного департамента ЯНАО. Представители ведомства подтвердили назначение Сарашвили на пост директора «Ямалавтодора» 21 декабря 2023 года.

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АО «Ямалавтодор», подведомственное транспортному департаменту ЯНАО получило нового руководителя. Ведомство возглавил экс-начальник одного из ямальских участков «ДСУ Мостострой-11» Давид Сарашвили. Предыдущий директор предприятия Виктор Шапаускас покинул свой пост в конце декабря 2023 года. «На место Шапаускаса был назначен Сарашвили — он, также как и глава дептранспорта Напольских, выходец из структур „Мостостроя“. В настоящее время экс-директор „Ямалавтодора“ возглавляет компанию „Ресайклердорстрой“ — она занимается строительством и ремонтом дорог с использованием переработанных материалов», — рассказали источники. Ранее URA.RU сообщало о том, что Виктор Шапаускас стал одним из призеров конкурса «Лидеры России». Шапаускас оказался в числе двух победителей из Ямало-Ненецкого автономного округа. Редакция запросила комментарий в пресс-службе транспортного департамента ЯНАО. Представители ведомства подтвердили назначение Сарашвили на пост директора «Ямалавтодора» 21 декабря 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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