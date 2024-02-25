Выходец из «Мостостроя» возглавил подведомственную структуру дептранса ЯНАО

Замену директору «Ямалавтодора» нашли среди сотрудников «Мостостроя»

26 февраля 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Экс-сотрудник «Мостостроя» возглавил «Ямалавтодор» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU АО «Ямалавтодор», подведомственное транспортному департаменту ЯНАО получило нового руководителя. Ведомство возглавил экс-начальник одного из ямальских участков «ДСУ Мостострой-11» Давид Сарашвили. Предыдущий директор предприятия Виктор Шапаускас покинул свой пост в конце декабря 2023 года. «На место Шапаускаса был назначен Сарашвили — он, также как и глава дептранспорта Напольских, выходец из структур „Мостостроя“. В настоящее время экс-директор „Ямалавтодора“ возглавляет компанию „Ресайклердорстрой“ — она занимается строительством и ремонтом дорог с использованием переработанных материалов», — рассказали источники. Ранее URA.RU сообщало о том, что Виктор Шапаускас стал одним из призеров конкурса «Лидеры России». Шапаускас оказался в числе двух победителей из Ямало-Ненецкого автономного округа. Редакция запросила комментарий в пресс-службе транспортного департамента ЯНАО. Представители ведомства подтвердили назначение Сарашвили на пост директора «Ямалавтодора» 21 декабря 2023 года.

АО «Ямалавтодор», подведомственное транспортному департаменту ЯНАО получило нового руководителя. Ведомство возглавил экс-начальник одного из ямальских участков «ДСУ Мостострой-11» Давид Сарашвили. Предыдущий директор предприятия Виктор Шапаускас покинул свой пост в конце декабря 2023 года. «На место Шапаускаса был назначен Сарашвили — он, также как и глава дептранспорта Напольских, выходец из структур „Мостостроя“. В настоящее время экс-директор „Ямалавтодора“ возглавляет компанию „Ресайклердорстрой“ — она занимается строительством и ремонтом дорог с использованием переработанных материалов», — рассказали источники. Ранее URA.RU сообщало о том, что Виктор Шапаускас стал одним из призеров конкурса «Лидеры России». Шапаускас оказался в числе двух победителей из Ямало-Ненецкого автономного округа. Редакция запросила комментарий в пресс-службе транспортного департамента ЯНАО. Представители ведомства подтвердили назначение Сарашвили на пост директора «Ямалавтодора» 21 декабря 2023 года.