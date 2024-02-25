Сразу два управленца из ЯНАО стали призерами конкурса «Лидеры России»

26 февраля 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

Победителями конкурса стало 102 управленца со всей России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Два управленца из Ямало-Ненецкого автономного округа стали победителями пятого юбилейного конкурса «Лидеры России», который завершился в Москве. Торжественная церемония награждения прошла в МХАТ имени М. Горького 25 февраля. «Победители пятого сезона конкурса „Лидеры России“. Призеры от Ямало-Ненецкого автономного округа: заместитель генерального директора ГБУ города Москвы „Корпорация развития Зеленограда“ Никита Чигин, директор по развитию ООО „Ресайклердорстрой“ Виктор Шапаускас», — сообщила итоги пресс-служба конкурса. Результаты оценочных испытаний суперфинала конкурса управленцев подведены 25 февраля. Победителями стали 102 участника из 31 российского региона, а также двух зарубежных стран. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также смогут встретиться с ведущими управленцами страны. Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.

Два управленца из Ямало-Ненецкого автономного округа стали победителями пятого юбилейного конкурса «Лидеры России», который завершился в Москве. Торжественная церемония награждения прошла в МХАТ имени М. Горького 25 февраля. «Победители пятого сезона конкурса „Лидеры России“. Призеры от Ямало-Ненецкого автономного округа: заместитель генерального директора ГБУ города Москвы „Корпорация развития Зеленограда“ Никита Чигин, директор по развитию ООО „Ресайклердорстрой“ Виктор Шапаускас», — сообщила итоги пресс-служба конкурса. Результаты оценочных испытаний суперфинала конкурса управленцев подведены 25 февраля. Победителями стали 102 участника из 31 российского региона, а также двух зарубежных стран. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также смогут встретиться с ведущими управленцами страны. Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.