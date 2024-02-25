25 февраля 2024
24 февраля 2024
23 февраля 2024

Сразу два управленца из ЯНАО стали призерами конкурса «Лидеры России»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лидеры России 2022. Москва, лидеры россии
Победителями конкурса стало 102 управленца со всей России Фото:

Два управленца из Ямало-Ненецкого автономного округа стали победителями пятого юбилейного конкурса «Лидеры России», который завершился в Москве. Торжественная церемония награждения прошла в МХАТ имени М. Горького 25 февраля.

«Победители пятого сезона конкурса „Лидеры России“. Призеры от Ямало-Ненецкого автономного округа: заместитель генерального директора ГБУ города Москвы „Корпорация развития Зеленограда“ Никита Чигин, директор по развитию ООО „Ресайклердорстрой“ Виктор Шапаускас», — сообщила итоги пресс-служба конкурса.

Результаты оценочных испытаний суперфинала конкурса управленцев подведены 25 февраля. Победителями стали 102 участника из 31 российского региона, а также двух зарубежных стран. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также смогут встретиться с ведущими управленцами страны.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два управленца из Ямало-Ненецкого автономного округа стали победителями пятого юбилейного конкурса «Лидеры России», который завершился в Москве. Торжественная церемония награждения прошла в МХАТ имени М. Горького 25 февраля. «Победители пятого сезона конкурса „Лидеры России“. Призеры от Ямало-Ненецкого автономного округа: заместитель генерального директора ГБУ города Москвы „Корпорация развития Зеленограда“ Никита Чигин, директор по развитию ООО „Ресайклердорстрой“ Виктор Шапаускас», — сообщила итоги пресс-служба конкурса. Результаты оценочных испытаний суперфинала конкурса управленцев подведены 25 февраля. Победителями стали 102 участника из 31 российского региона, а также двух зарубежных стран. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также смогут встретиться с ведущими управленцами страны. Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...