Тюменские предприниматели подали пять заявок на инвестпроекты

Наибольшее количество новых проектов относится к строительной индустрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприниматели Тюменской области с начала 2024 года подали пять заявок на реализацию инвестпроектов. Об этом сообщили в Инвестиционном агентстве региона.

«По итогам 2023 года в реестр агентства были включены 370 проектов с объемом инвестиций около 38 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать 13 тысяч новых рабочих мест», — рассказали РБК Тюмень в агентстве. Отмечается, что за этот год уже подано пять заявок. Сейчас проводится их экспертиза.

Там дополнили, что наибольшее количество новых проектов относится к таким сферам, как: строительная индустрия, гостиничный бизнес, ЖКХ, сервисные услуги, образование, спорт. Уточняется, что ежегодно в регионе реализуется около 300 инвестпроектов (в 2022 году — 307, в 2023 году — 301). В 2024 году власти планируют сохранить эти показатели.

В Тюменской области в прошлом году были реализованы инвестиционные проекты более чем на 100 миллиардов рублей. Значительную часть проектов коммерческие предприятия реализуют в жилой сфере, энергетике, а также в промышленности. По сравнению с 2022 годом их число в регионе выросло на 20%.