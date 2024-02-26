26 февраля 2024

Тюменские предприниматели подали пять заявок на инвестпроекты

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , кладка, дом, строительство, кирпич, стройка
Наибольшее количество новых проектов относится к строительной индустрии Фото:

Предприниматели Тюменской области с начала 2024 года подали пять заявок на реализацию инвестпроектов. Об этом сообщили в Инвестиционном агентстве региона.

«По итогам 2023 года в реестр агентства были включены 370 проектов с объемом инвестиций около 38 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать 13 тысяч новых рабочих мест», — рассказали РБК Тюмень в агентстве. Отмечается, что за этот год уже подано пять заявок. Сейчас проводится их экспертиза.

Там дополнили, что наибольшее количество новых проектов относится к таким сферам, как: строительная индустрия, гостиничный бизнес, ЖКХ, сервисные услуги, образование, спорт. Уточняется, что ежегодно в регионе реализуется около 300 инвестпроектов (в 2022 году — 307, в 2023 году — 301). В 2024 году власти планируют сохранить эти показатели.

В Тюменской области в прошлом году были реализованы инвестиционные проекты более чем на 100 миллиардов рублей. Значительную часть проектов коммерческие предприятия реализуют в жилой сфере, энергетике, а также в промышленности. По сравнению с 2022 годом их число в регионе выросло на 20%.

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Предприниматели Тюменской области с начала 2024 года подали пять заявок на реализацию инвестпроектов. Об этом сообщили в Инвестиционном агентстве региона. «По итогам 2023 года в реестр агентства были включены 370 проектов с объемом инвестиций около 38 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать 13 тысяч новых рабочих мест», — рассказали РБК Тюмень в агентстве. Отмечается, что за этот год уже подано пять заявок. Сейчас проводится их экспертиза. Там дополнили, что наибольшее количество новых проектов относится к таким сферам, как: строительная индустрия, гостиничный бизнес, ЖКХ, сервисные услуги, образование, спорт. Уточняется, что ежегодно в регионе реализуется около 300 инвестпроектов (в 2022 году — 307, в 2023 году — 301). В 2024 году власти планируют сохранить эти показатели. В Тюменской области в прошлом году были реализованы инвестиционные проекты более чем на 100 миллиардов рублей. Значительную часть проектов коммерческие предприятия реализуют в жилой сфере, энергетике, а также в промышленности. По сравнению с 2022 годом их число в регионе выросло на 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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