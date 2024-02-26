26 февраля 2024

Танкист из Салехарда получил отпуск за заслуги при взятии Авдеевки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы РФ. stock, танк,  stock
В Салехард в отпуск прибыл танкист, чья часть отличилась при штурме Авдеевки Фото:
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В Салехард (ЯНАО) в отпуск приехал военнослужащий Алексей Непомнящих, танковая дивизия в которой он служит отличилась в боях за Авдеевку (ДНР). До военной службы боец работал на Салехардском комбинате, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Генеральный директор ООО „Салехардский комбинат“ Владимир Попов поздравил Алексея с прибытием. Как рассказал Алексей, отпуск получен за успешно проведенную военную операцию по освобождению г. Авдеевка в который он принимал участие», — сообщают представители Салехардского комбината в telegram-канале.

Танковая дивизия, где служит Алексей, брала город с северо-восточного направления. За мужество, проявленное при освобождении Авдеевки, ямалец представлен к государственной награде, вручение которой планируется в День Победы.

Это не первый отпуск военнослужащего. До этого он был в Салехарде летом 2023 года.

Военнослужащий Алексей Непомнящих на Салехардском комбинате
Военнослужащий Алексей Непомнящих на Салехардском комбинате
Фото:

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В Салехард (ЯНАО) в отпуск приехал военнослужащий Алексей Непомнящих, танковая дивизия в которой он служит отличилась в боях за Авдеевку (ДНР). До военной службы боец работал на Салехардском комбинате, сообщили в пресс-службе предприятия. «Генеральный директор ООО „Салехардский комбинат“ Владимир Попов поздравил Алексея с прибытием. Как рассказал Алексей, отпуск получен за успешно проведенную военную операцию по освобождению г. Авдеевка в который он принимал участие», — сообщают представители Салехардского комбината в telegram-канале. Танковая дивизия, где служит Алексей, брала город с северо-восточного направления. За мужество, проявленное при освобождении Авдеевки, ямалец представлен к государственной награде, вручение которой планируется в День Победы. Это не первый отпуск военнослужащего. До этого он был в Салехарде летом 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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