В Салехард (ЯНАО) в отпуск приехал военнослужащий Алексей Непомнящих, танковая дивизия в которой он служит отличилась в боях за Авдеевку (ДНР). До военной службы боец работал на Салехардском комбинате, сообщили в пресс-службе предприятия.
«Генеральный директор ООО „Салехардский комбинат“ Владимир Попов поздравил Алексея с прибытием. Как рассказал Алексей, отпуск получен за успешно проведенную военную операцию по освобождению г. Авдеевка в который он принимал участие», — сообщают представители Салехардского комбината в telegram-канале.
Танковая дивизия, где служит Алексей, брала город с северо-восточного направления. За мужество, проявленное при освобождении Авдеевки, ямалец представлен к государственной награде, вручение которой планируется в День Победы.
Это не первый отпуск военнослужащего. До этого он был в Салехарде летом 2023 года.
Военнослужащий Алексей Непомнящих на Салехардском комбинате
В Салехард (ЯНАО) в отпуск приехал военнослужащий Алексей Непомнящих, танковая дивизия в которой он служит отличилась в боях за Авдеевку (ДНР). До военной службы боец работал на Салехардском комбинате, сообщили в пресс-службе предприятия. «Генеральный директор ООО „Салехардский комбинат“ Владимир Попов поздравил Алексея с прибытием. Как рассказал Алексей, отпуск получен за успешно проведенную военную операцию по освобождению г. Авдеевка в который он принимал участие», — сообщают представители Салехардского комбината в telegram-канале. Танковая дивизия, где служит Алексей, брала город с северо-восточного направления. За мужество, проявленное при освобождении Авдеевки, ямалец представлен к государственной награде, вручение которой планируется в День Победы. Это не первый отпуск военнослужащего. До этого он был в Салехарде летом 2023 года.