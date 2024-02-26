Танкист из Салехарда получил отпуск за заслуги при взятии Авдеевки. Фото

27 февраля 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

В Салехард в отпуск прибыл танкист, чья часть отличилась при штурме Авдеевки Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Салехард (ЯНАО) в отпуск приехал военнослужащий Алексей Непомнящих, танковая дивизия в которой он служит отличилась в боях за Авдеевку (ДНР). До военной службы боец работал на Салехардском комбинате, сообщили в пресс-службе предприятия. «Генеральный директор ООО „Салехардский комбинат“ Владимир Попов поздравил Алексея с прибытием. Как рассказал Алексей, отпуск получен за успешно проведенную военную операцию по освобождению г. Авдеевка в который он принимал участие», — сообщают представители Салехардского комбината в telegram-канале. Танковая дивизия, где служит Алексей, брала город с северо-восточного направления. За мужество, проявленное при освобождении Авдеевки, ямалец представлен к государственной награде, вручение которой планируется в День Победы. Это не первый отпуск военнослужащего. До этого он был в Салехарде летом 2023 года. Военнослужащий Алексей Непомнящих на Салехардском комбинате Фото: telegram-канал «Салехардский комбинат» — https://t.me/Salekhardplant/812

В Салехард (ЯНАО) в отпуск приехал военнослужащий Алексей Непомнящих, танковая дивизия в которой он служит отличилась в боях за Авдеевку (ДНР). До военной службы боец работал на Салехардском комбинате, сообщили в пресс-службе предприятия. «Генеральный директор ООО „Салехардский комбинат“ Владимир Попов поздравил Алексея с прибытием. Как рассказал Алексей, отпуск получен за успешно проведенную военную операцию по освобождению г. Авдеевка в который он принимал участие», — сообщают представители Салехардского комбината в telegram-канале. Танковая дивизия, где служит Алексей, брала город с северо-восточного направления. За мужество, проявленное при освобождении Авдеевки, ямалец представлен к государственной награде, вручение которой планируется в День Победы. Это не первый отпуск военнослужащего. До этого он был в Салехарде летом 2023 года.