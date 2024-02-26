В ЯНАО в загоревшемся вездеходе погиб многодетный отец

Прокуратура ЯНАО компенсирует детям вред за гибель отца на работе

27 февраля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Прокуратура через суд добилась компенсации морального вреда за гибель отца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Красноселькупском районе ЯНАО в 2021 году в загоревшемся вездеходе погиб многодетный отец. В пользу его четырех детей прокуратура взыскала компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. «В Красноселькупском районе ЯНАО 18 декабря 2021 года на автодороге произошло возгорание гусеничного вездехода, в котором были обнаружены обгоревшие останки двух лиц, в том числе отца детей заявительницы. В целях взыскания с дорожного предприятия компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних прокуратурой района направлен иск в суд, взыскана компенсация морального вреда в размере трех миллионов рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Толькинское дорожно-строительное предприятие совершало работы по заливке ручьев и тундры для устройства зимника. Установлено, что возгорание вездехода произошло в результате ненадлежащего обеспечения техники безопасности, допущенного должностными лицами предприятия. Решение суда еще не вступило в законную силу.

В Красноселькупском районе ЯНАО в 2021 году в загоревшемся вездеходе погиб многодетный отец. В пользу его четырех детей прокуратура взыскала компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. «В Красноселькупском районе ЯНАО 18 декабря 2021 года на автодороге произошло возгорание гусеничного вездехода, в котором были обнаружены обгоревшие останки двух лиц, в том числе отца детей заявительницы. В целях взыскания с дорожного предприятия компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних прокуратурой района направлен иск в суд, взыскана компенсация морального вреда в размере трех миллионов рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Толькинское дорожно-строительное предприятие совершало работы по заливке ручьев и тундры для устройства зимника. Установлено, что возгорание вездехода произошло в результате ненадлежащего обеспечения техники безопасности, допущенного должностными лицами предприятия. Решение суда еще не вступило в законную силу.