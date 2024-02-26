26 февраля 2024

В ЯНАО в загоревшемся вездеходе погиб многодетный отец

Прокуратура ЯНАО компенсирует детям вред за гибель отца на работе
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замдиректора РНЦ ВТО «Илизарова» Фролова Ивана. Курган, судебное заседание, судья, суд
Прокуратура через суд добилась компенсации морального вреда за гибель отца Фото:

В Красноселькупском районе ЯНАО в 2021 году в загоревшемся вездеходе погиб многодетный отец. В пользу его четырех детей прокуратура взыскала компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Красноселькупском районе ЯНАО 18 декабря 2021 года на автодороге произошло возгорание гусеничного вездехода, в котором были обнаружены обгоревшие останки двух лиц, в том числе отца детей заявительницы. В целях взыскания с дорожного предприятия компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних прокуратурой района направлен иск в суд, взыскана компенсация морального вреда в размере трех миллионов рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Толькинское дорожно-строительное предприятие совершало работы по заливке ручьев и тундры для устройства зимника. Установлено, что возгорание вездехода произошло в результате ненадлежащего обеспечения техники безопасности, допущенного должностными лицами предприятия. Решение суда еще не вступило в законную силу.

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В Красноселькупском районе ЯНАО в 2021 году в загоревшемся вездеходе погиб многодетный отец. В пользу его четырех детей прокуратура взыскала компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. «В Красноселькупском районе ЯНАО 18 декабря 2021 года на автодороге произошло возгорание гусеничного вездехода, в котором были обнаружены обгоревшие останки двух лиц, в том числе отца детей заявительницы. В целях взыскания с дорожного предприятия компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних прокуратурой района направлен иск в суд, взыскана компенсация морального вреда в размере трех миллионов рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Толькинское дорожно-строительное предприятие совершало работы по заливке ручьев и тундры для устройства зимника. Установлено, что возгорание вездехода произошло в результате ненадлежащего обеспечения техники безопасности, допущенного должностными лицами предприятия. Решение суда еще не вступило в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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