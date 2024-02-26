Инстасамка анонсировала выход нового альбома Rich Bitch

Дата выхода нового релиза проекта Instasamka & Moneyken пока не называется
Певица и блогер из Тобольска (Тюменская область) Instasamka (настоящее имя Дарья Зотеева) сообщила о выходе нового альбома с названием Rich Bitch. Об этом она написала в своем официальном telegram-канале.
«Instasamka & Moneyken анонсируют выход нового альбома. Альбом Rich Bitch. Скоро», — написала Дарья Зотеева.
Под сообщением поклонники просят артистку также записать вторую часть альбома «Семейный бизнес». Первая вышла в 2020 году. Ранее URA.RU писало, что Instasamka выступит в Тюмени с концертом 30 марта. Но готова отменить свое выступление,
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