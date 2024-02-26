Инстасамка анонсировала выход нового альбома Rich Bitch

27 февраля 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Дата выхода нового релиза проекта Instasamka & Moneyken пока не называется Фото: Илья Московец © URA.RU Певица и блогер из Тобольска (Тюменская область) Instasamka (настоящее имя Дарья Зотеева) сообщила о выходе нового альбома с названием Rich Bitch. Об этом она написала в своем официальном telegram-канале. «Instasamka & Moneyken анонсируют выход нового альбома. Альбом Rich Bitch. Скоро», — написала Дарья Зотеева. Под сообщением поклонники просят артистку также записать вторую часть альбома «Семейный бизнес». Первая вышла в 2020 году. Ранее URA.RU писало, что Instasamka выступит в Тюмени с концертом 30 марта. Но готова отменить свое выступление, если ее не встретят в аэропорту на автомобиле марки премиум-класса .

Певица и блогер из Тобольска (Тюменская область) Instasamka (настоящее имя Дарья Зотеева) сообщила о выходе нового альбома с названием Rich Bitch. Об этом она написала в своем официальном telegram-канале. «Instasamka & Moneyken анонсируют выход нового альбома. Альбом Rich Bitch. Скоро», — написала Дарья Зотеева. Под сообщением поклонники просят артистку также записать вторую часть альбома «Семейный бизнес». Первая вышла в 2020 году. Ранее URA.RU писало, что Instasamka выступит в Тюмени с концертом 30 марта. Но готова отменить свое выступление, если ее не встретят в аэропорту на автомобиле марки премиум-класса.