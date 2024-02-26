26 февраля 2024

Инстасамка анонсировала выход нового альбома Rich Bitch

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, микрофон, пульт звукооператора
Дата выхода нового релиза проекта Instasamka & Moneyken пока не называется Фото:

Певица и блогер из Тобольска (Тюменская область) Instasamka (настоящее имя Дарья Зотеева) сообщила о выходе нового альбома с названием Rich Bitch. Об этом она написала в своем официальном telegram-канале.

«Instasamka & Moneyken анонсируют выход нового альбома. Альбом Rich Bitch. Скоро», — написала Дарья Зотеева.

Под сообщением поклонники просят артистку также записать вторую часть альбома «Семейный бизнес». Первая вышла в 2020 году. Ранее URA.RU писало, что Instasamka выступит в Тюмени с концертом 30 марта. Но готова отменить свое выступление, если ее не встретят в аэропорту на автомобиле марки премиум-класса.

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Певица и блогер из Тобольска (Тюменская область) Instasamka (настоящее имя Дарья Зотеева) сообщила о выходе нового альбома с названием Rich Bitch. Об этом она написала в своем официальном telegram-канале. «Instasamka & Moneyken анонсируют выход нового альбома. Альбом Rich Bitch. Скоро», — написала Дарья Зотеева. Под сообщением поклонники просят артистку также записать вторую часть альбома «Семейный бизнес». Первая вышла в 2020 году. Ранее URA.RU писало, что Instasamka выступит в Тюмени с концертом 30 марта. Но готова отменить свое выступление, если ее не встретят в аэропорту на автомобиле марки премиум-класса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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