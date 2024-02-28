Курганский бизнесмен хочет взять с компаний, работающих по госконтрактам, долги в двойном размере

Поставщик щебня из Кургана взыскивает 96 миллионов рублей с компаний-должников

29 февраля 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Поставщик щебня пытается отсудить у компаний-должников десятки миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприниматель из Кургана Нина Мурашкина, которая занимается поставкой стройматериалов, начала подавать иски на компании, работающие по госконтрактам. При этом суммы неустойки превышают сами долги. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к сфере строительства. Сумма исковых требований составляет около 96 миллионов рублей. «По сути бизнесмен загоняет эти компании в банкротство. При этом претендует на бюджетные средства. Иски уже поданы в Арбитражный суд. Своими аппетитами вообще разгонят всех желающих работать по госконтрактам. Предприятия и так соглашаются не за большие деньги выполнять работы. А тут еще и такие иски», — говорят источники. Они уточняют, что сейчас организация готовит еще иски в отношении других компаний, в том числе ГУП «СДП», которая раньше принадлежала властям города. По открытым данным, например, один из исков подан от имени Нины Мурашкиной на компанию «Артель» (выполняет ремонт сетей в Кургане). В заявлении указано, что «Артель» якобы задолжала 27 млн рублей, а неустойка посчитана в размере 33 млн рублей. При этом заявление арбитражным судом пока оставлено без движения, потому что необходимо донести документы. Другой иск подан на компанию НК «Альянс», поставляющую материалы подрядчику ТАДК, который строит улицу Елисеева. «…о взыскании задолженности по договору купли-продажи № 2 от 10.03.2023 в размере 12 200 000 руб., неустойки в размере 15 302 323 руб. 87 коп.», — говорится в иске. Это заявление судом было принято. URA.RU обратилось за комментарием к предпринимателю и компаниям. Информация дополнится после получения комментариев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприниматель из Кургана Нина Мурашкина, которая занимается поставкой стройматериалов, начала подавать иски на компании, работающие по госконтрактам. При этом суммы неустойки превышают сами долги. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к сфере строительства. Сумма исковых требований составляет около 96 миллионов рублей. «По сути бизнесмен загоняет эти компании в банкротство. При этом претендует на бюджетные средства. Иски уже поданы в Арбитражный суд. Своими аппетитами вообще разгонят всех желающих работать по госконтрактам. Предприятия и так соглашаются не за большие деньги выполнять работы. А тут еще и такие иски», — говорят источники. Они уточняют, что сейчас организация готовит еще иски в отношении других компаний, в том числе ГУП «СДП», которая раньше принадлежала властям города. По открытым данным, например, один из исков подан от имени Нины Мурашкиной на компанию «Артель» (выполняет ремонт сетей в Кургане). В заявлении указано, что «Артель» якобы задолжала 27 млн рублей, а неустойка посчитана в размере 33 млн рублей. При этом заявление арбитражным судом пока оставлено без движения, потому что необходимо донести документы. Другой иск подан на компанию НК «Альянс», поставляющую материалы подрядчику ТАДК, который строит улицу Елисеева. «…о взыскании задолженности по договору купли-продажи № 2 от 10.03.2023 в размере 12 200 000 руб., неустойки в размере 15 302 323 руб. 87 коп.», — говорится в иске. Это заявление судом было принято. URA.RU обратилось за комментарием к предпринимателю и компаниям. Информация дополнится после получения комментариев.