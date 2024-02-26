Экономика Бизнес Курганский поставщик щебня требует 34,5 миллиона рублей со свердловской фирмы 26 февраля 2024 в 08:35 Размер текста - 17 + Курганский бизнесмен судится со свердловской фирмой по продаже стройматериалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприниматель из Кургана Нина Мурашкина, занимающаяся поставками щебня и песка, пытается отсудить 34,5 миллиона рублей у компании «НК «Альянс» из Екатеринбурга. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда. «Индивидуальный предприниматель Мурашкина Нина Анатольевна обратилась суд с исковым заявлением к ООО «Нерудная компания «Альянс» о взыскании задолженности по договору купли-продажи от 10.03.2023. Сумма исковых требований: 34 450 323 рублей», — указано в картотеке. Судебное заседание назначено на 21 марта 2024 года. По данным сервиса СБИС, ИП Нина Мурашкина поставляла партии щебня и песка для компании «СДП», принадлежащей курганским властям. Предприниматель является супругой гендиректора фирмы «Курган — Гранит» Валерия Мурашкина. Свердловское предприятие «НК «Альянс» занимается оптовой торговлей строительных материалов. Выручка фирмы составляет более 234 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что курганские дорожники требуют десятки миллионов с фирмы из Челябинска. В материалах дела указано, что компания «Глобус» якобы не выполнила обязательства по поставкам стройматериалов перед Варгашинским ДРСП. Предприниматель из Кургана Нина Мурашкина, занимающаяся поставками щебня и песка, пытается отсудить 34,5 миллиона рублей у компании «НК «Альянс» из Екатеринбурга. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда. «Индивидуальный предприниматель Мурашкина Нина Анатольевна обратилась суд с исковым заявлением к ООО «Нерудная компания «Альянс» о взыскании задолженности по договору купли-продажи от 10.03.2023. Сумма исковых требований: 34 450 323 рублей», — указано в картотеке. Судебное заседание назначено на 21 марта 2024 года. По данным сервиса СБИС, ИП Нина Мурашкина поставляла партии щебня и песка для компании «СДП», принадлежащей курганским властям. Предприниматель является супругой гендиректора фирмы «Курган — Гранит» Валерия Мурашкина. Свердловское предприятие «НК «Альянс» занимается оптовой торговлей строительных материалов. Выручка фирмы составляет более 234 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что курганские дорожники требуют десятки миллионов с фирмы из Челябинска. В материалах дела указано, что компания «Глобус» якобы не выполнила обязательства по поставкам стройматериалов перед Варгашинским ДРСП. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям