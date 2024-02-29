29 февраля 2024

Инстасамка анонсировала выход новой песни

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по Свердловской киностудии. Екатеринбург, микрофон, студия звукозаписи
Новая песня певицы Instasamka уже размещена на всех платформах Фото:

Певица Instasamka (настоящее имя — Дарья Зотеева) из Тюменской области (Тобольск) выпустила новую песню «Мой мармеладный». Об этом артистка сообщила в своем telegram-канале.

«Песня INSTASAMKA — Мой мармеладный. Слушать на всех платформах», — указано в сообщении.

Перед этим композицию исполняла певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина). Первая версия песни «Мой мармеладный» стала вирусной в англоязычном Tik-Tok после тренда, где под композицию пользователи соцсети надевали шубы, ушанки и рассказывали о смешных ситуациях из жизни. Ранее URA.RU писало, что концерт Instasamka & Moneyken в Тюмени состоится 30 марта.

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Певица Instasamka (настоящее имя — Дарья Зотеева) из Тюменской области (Тобольск) выпустила новую песню «Мой мармеладный». Об этом артистка сообщила в своем telegram-канале. «Песня INSTASAMKA — Мой мармеладный. Слушать на всех платформах», — указано в сообщении. Перед этим композицию исполняла певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина). Первая версия песни «Мой мармеладный» стала вирусной в англоязычном Tik-Tok после тренда, где под композицию пользователи соцсети надевали шубы, ушанки и рассказывали о смешных ситуациях из жизни. Ранее URA.RU писало, что концерт Instasamka & Moneyken в Тюмени состоится 30 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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