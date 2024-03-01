Перед выборами президента в курганском округе пройдет дискотека

В селе Глядянское Курганской области перед выборами пройдет дискотека «Голосуй — не комплексуй!». Данная информация размещена в группе администрации Притобольного округа, в который входит село, в соцсети «ВКонтакте».
«В преддверии выборов, в Глядянском РДК пройдет дискотечный вечер „Голосуй — не комплексуй!“ для работающей молодежи в возрасте от 25 до 45 лет. Вас ждут зажигательные танцы, общение, отдых и положительные эмоции», — указано в сообщении.
Организаторы рассказали URA.RU, что вход на мероприятие свободный. За день до этого пройдет аналогичная дискотека для школьников и студентов. Участникам мероприятия, в том числе, будут задавать вопросы на знание правил проведения выборов.
Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. В эти дни в регионе пройдет фестиваль «Весна в семью пришла», в котором смогут участвовать жители региона, которые придут на избирательные участки и ответят на вопросы, связанные с историей области. Среди участников фестиваля разыграют более 4000 призов, в том числе однокомнатную квартиру и три машины.
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