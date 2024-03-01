Перед выборами президента в курганском округе пройдет дискотека

01 марта 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Дискотека «Голосуй — не комплексуй!» пройдет в селе Глядянское Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В селе Глядянское Курганской области перед выборами пройдет дискотека «Голосуй — не комплексуй!». Данная информация размещена в группе администрации Притобольного округа, в который входит село, в соцсети «ВКонтакте». «В преддверии выборов, в Глядянском РДК пройдет дискотечный вечер „Голосуй — не комплексуй!“ для работающей молодежи в возрасте от 25 до 45 лет. Вас ждут зажигательные танцы, общение, отдых и положительные эмоции», — указано в сообщении. Организаторы рассказали URA.RU, что вход на мероприятие свободный. За день до этого пройдет аналогичная дискотека для школьников и студентов. Участникам мероприятия, в том числе, будут задавать вопросы на знание правил проведения выборов. Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. В эти дни в регионе пройдет фестиваль «Весна в семью пришла», в котором смогут участвовать жители региона, которые придут на избирательные участки и ответят на вопросы, связанные с историей области. Среди участников фестиваля разыграют более 4000 призов, в том числе однокомнатную квартиру и три машины.

В селе Глядянское Курганской области перед выборами пройдет дискотека «Голосуй — не комплексуй!». Данная информация размещена в группе администрации Притобольного округа, в который входит село, в соцсети «ВКонтакте». «В преддверии выборов, в Глядянском РДК пройдет дискотечный вечер „Голосуй — не комплексуй!“ для работающей молодежи в возрасте от 25 до 45 лет. Вас ждут зажигательные танцы, общение, отдых и положительные эмоции», — указано в сообщении. Организаторы рассказали URA.RU, что вход на мероприятие свободный. За день до этого пройдет аналогичная дискотека для школьников и студентов. Участникам мероприятия, в том числе, будут задавать вопросы на знание правил проведения выборов. Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. В эти дни в регионе пройдет фестиваль «Весна в семью пришла», в котором смогут участвовать жители региона, которые придут на избирательные участки и ответят на вопросы, связанные с историей области. Среди участников фестиваля разыграют более 4000 призов, в том числе однокомнатную квартиру и три машины.