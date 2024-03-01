В Кургане стала известна дата, когда выберут нового мэра. Инсайд

Выборы нового главы Кургана пройдут 6 марта

01 марта 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Выборы главы Кургана пройдут 6 марта на заседании гордумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты курганской городской думы выберут нового мэра Кургана 6 марта на внеочередном заседании думы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают источники, связанные с муниципальными властями. «Внеочередное заседание городской думы состоится 6 марта. Вопрос о выборе нового главы Кургана уже стоит в повестке заседания думы. С помощью тайного голосования депутаты выберут мэра на ближайшие пять лет», — сообщает источник. Ранее URA.RU писало, что врио главы Кургана Анастасия Аргышева прошла конкурс на пост мэра по результатам собеседования с членами конкурсной комиссии, где она представила свою программу развития города. Кроме нее в тайном депутатском голосовании будут участвовать Олег Антропов — директор государственного учреждения «Центр социального обслуживания № 1» и Дмитрий Жуковский, который является исполнительным секретарем Курганского местного отделения партии «Единая Россия». Победитель должен набрать более половины голосов от установленной численности депутатов гордумы.

Депутаты курганской городской думы выберут нового мэра Кургана 6 марта на внеочередном заседании думы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают источники, связанные с муниципальными властями. «Внеочередное заседание городской думы состоится 6 марта. Вопрос о выборе нового главы Кургана уже стоит в повестке заседания думы. С помощью тайного голосования депутаты выберут мэра на ближайшие пять лет», — сообщает источник. Ранее URA.RU писало, что врио главы Кургана Анастасия Аргышева прошла конкурс на пост мэра по результатам собеседования с членами конкурсной комиссии, где она представила свою программу развития города. Кроме нее в тайном депутатском голосовании будут участвовать Олег Антропов — директор государственного учреждения «Центр социального обслуживания № 1» и Дмитрий Жуковский, который является исполнительным секретарем Курганского местного отделения партии «Единая Россия». Победитель должен набрать более половины голосов от установленной численности депутатов гордумы.