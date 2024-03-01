В Кургане стала известна дата, когда выберут нового мэра. Инсайд

Выборы нового главы Кургана пройдут 6 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередная дума. Курган, зворыгин игорь, гордума
Выборы главы Кургана пройдут 6 марта на заседании гордумы Фото:

Депутаты курганской городской думы выберут нового мэра Кургана 6 марта на внеочередном заседании думы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают источники, связанные с муниципальными властями.

«Внеочередное заседание городской думы состоится 6 марта. Вопрос о выборе нового главы Кургана уже стоит в повестке заседания думы. С помощью тайного голосования депутаты выберут мэра на ближайшие пять лет», — сообщает источник.

Ранее URA.RU писало, что врио главы Кургана Анастасия Аргышева прошла конкурс на пост мэра по результатам собеседования с членами конкурсной комиссии, где она представила свою программу развития города. Кроме нее в тайном депутатском голосовании будут участвовать Олег Антропов — директор государственного учреждения «Центр социального обслуживания № 1» и Дмитрий Жуковский, который является исполнительным секретарем Курганского местного отделения партии «Единая Россия». Победитель должен набрать более половины голосов от установленной численности депутатов гордумы.

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Депутаты курганской городской думы выберут нового мэра Кургана 6 марта на внеочередном заседании думы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают источники, связанные с муниципальными властями. «Внеочередное заседание городской думы состоится 6 марта. Вопрос о выборе нового главы Кургана уже стоит в повестке заседания думы. С помощью тайного голосования депутаты выберут мэра на ближайшие пять лет», — сообщает источник. Ранее URA.RU писало, что врио главы Кургана Анастасия Аргышева прошла конкурс на пост мэра по результатам собеседования с членами конкурсной комиссии, где она представила свою программу развития города. Кроме нее в тайном депутатском голосовании будут участвовать Олег Антропов — директор государственного учреждения «Центр социального обслуживания № 1» и Дмитрий Жуковский, который является исполнительным секретарем Курганского местного отделения партии «Единая Россия». Победитель должен набрать более половины голосов от установленной численности депутатов гордумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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