Депутаты курганской городской думы выберут нового мэра Кургана 6 марта на внеочередном заседании думы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают источники, связанные с муниципальными властями.
«Внеочередное заседание городской думы состоится 6 марта. Вопрос о выборе нового главы Кургана уже стоит в повестке заседания думы. С помощью тайного голосования депутаты выберут мэра на ближайшие пять лет», — сообщает источник.
Ранее URA.RU писало, что врио главы Кургана Анастасия Аргышева прошла конкурс на пост мэра по результатам собеседования с членами конкурсной комиссии, где она представила свою программу развития города. Кроме нее в тайном депутатском голосовании будут участвовать Олег Антропов — директор государственного учреждения «Центр социального обслуживания № 1» и Дмитрий Жуковский, который является исполнительным секретарем Курганского местного отделения партии «Единая Россия». Победитель должен набрать более половины голосов от установленной численности депутатов гордумы.
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