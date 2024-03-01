Председатель облдумы Фролов пришел в больницу, чтобы вручить курганцу награду. Фото

01 марта 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Председатель облдумы Дмитрий Фролов пришел в кардиодиспансер для вручения награды (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель курганской облдумы Дмитрий Фролов пришел 1 марта в кардиодиспансер, чтобы вручить награду начальнику Кетовского района электрических сетей филиала СУЭНКО Григорию Суровяткину, который не смог присутствовать на церемонии награждения. Данная информация размещена на сайте областной думы. «На торжественной церемонии вручения Почетных грамот Курганской областной думы Григорий Михайлович не мог присутствовать, так как проходит лечение в Курганском областном кардиологическом диспансере, и председателем областной думы Дмитрием Фроловым было принято решение вручить заслуженную награду лично», — указано в сообщении. Почетная грамота — высшая награда облдумы. Суровяткин работает в сфере электроэнергетики 18 лет. Он, в том числе, помогал ликвидировать последствия ураганов в регионе. Его наградили за значительный вклад в развитие энергетического комплекса, обеспечение модернизации и безаварийной работы электрических сетей, профессионализм и высокие производственные достижения. Торжественная церемония вручения Почетных грамот прошла 27 февраля. В 2024 году эту награду получили 23 жителя региона и 11 трудовых коллективов. Председатель облдумы Дмитрий Фролов вручил Почетную грамоту Фото: пресс-служба курганской облдумы, http://kurganoblduma.ru/about/press/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=2020

Председатель курганской облдумы Дмитрий Фролов пришел 1 марта в кардиодиспансер, чтобы вручить награду начальнику Кетовского района электрических сетей филиала СУЭНКО Григорию Суровяткину, который не смог присутствовать на церемонии награждения. Данная информация размещена на сайте областной думы. «На торжественной церемонии вручения Почетных грамот Курганской областной думы Григорий Михайлович не мог присутствовать, так как проходит лечение в Курганском областном кардиологическом диспансере, и председателем областной думы Дмитрием Фроловым было принято решение вручить заслуженную награду лично», — указано в сообщении. Почетная грамота — высшая награда облдумы. Суровяткин работает в сфере электроэнергетики 18 лет. Он, в том числе, помогал ликвидировать последствия ураганов в регионе. Его наградили за значительный вклад в развитие энергетического комплекса, обеспечение модернизации и безаварийной работы электрических сетей, профессионализм и высокие производственные достижения. Торжественная церемония вручения Почетных грамот прошла 27 февраля. В 2024 году эту награду получили 23 жителя региона и 11 трудовых коллективов.