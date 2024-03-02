В Тюмени на пять часов задержали рейс до Армении

Самолет от Тюмени до Еревана (Армения) авиакомпании Utair задержался на пять часов. Информация об этом размещена на сайте Рощино.
«Рейс UT 875 Тюмень — Ереван. Самолет авиакомпании Utair задержали. По расписанию судно должно было вылететь 3 марта в 08:05, однако полетит в 13:00», — указано на сайте тюменского аэропорта.
Помимо того, задержали рейс UT 876 на прилет из Еревана в Тюмень. Рейс выполняет также авиакомпания Utair. Самолет должен был вылететь 3 марта в 16:40, а полетит в 21:35.
URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
В тюменском аэропорту совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Ямал». Такая ситуация возникла из-за проблем с шасси. Судно следовало из Тюмени в Новый Уренгой.
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