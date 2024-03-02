02 марта 2024
01 марта 2024

В Тюмени на пять часов задержали рейс до Армении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, utair, ютейр
Перелет выполняет авиакомпания Utair Фото:

Самолет от Тюмени до Еревана (Армения) авиакомпании Utair задержался на пять часов. Информация об этом размещена на сайте Рощино.

«Рейс UT 875 Тюмень — Ереван. Самолет авиакомпании Utair задержали. По расписанию судно должно было вылететь 3 марта в 08:05, однако полетит в 13:00», — указано на сайте тюменского аэропорта.

Помимо того, задержали рейс UT 876 на прилет из Еревана в Тюмень. Рейс выполняет также авиакомпания Utair. Самолет должен был вылететь 3 марта в 16:40, а полетит в 21:35.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

В тюменском аэропорту совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Ямал». Такая ситуация возникла из-за проблем с шасси. Судно следовало из Тюмени в Новый Уренгой.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет от Тюмени до Еревана (Армения) авиакомпании Utair задержался на пять часов. Информация об этом размещена на сайте Рощино. «Рейс UT 875 Тюмень — Ереван. Самолет авиакомпании Utair задержали. По расписанию судно должно было вылететь 3 марта в 08:05, однако полетит в 13:00», — указано на сайте тюменского аэропорта. Помимо того, задержали рейс UT 876 на прилет из Еревана в Тюмень. Рейс выполняет также авиакомпания Utair. Самолет должен был вылететь 3 марта в 16:40, а полетит в 21:35. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. В тюменском аэропорту совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Ямал». Такая ситуация возникла из-за проблем с шасси. Судно следовало из Тюмени в Новый Уренгой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...