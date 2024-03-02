В Тюмени на пять часов задержали рейс до Армении

03 марта 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Перелет выполняет авиакомпания Utair Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самолет от Тюмени до Еревана (Армения) авиакомпании Utair задержался на пять часов. Информация об этом размещена на сайте Рощино. «Рейс UT 875 Тюмень — Ереван. Самолет авиакомпании Utair задержали. По расписанию судно должно было вылететь 3 марта в 08:05, однако полетит в 13:00», — указано на сайте тюменского аэропорта. Помимо того, задержали рейс UT 876 на прилет из Еревана в Тюмень. Рейс выполняет также авиакомпания Utair. Самолет должен был вылететь 3 марта в 16:40, а полетит в 21:35. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. В тюменском аэропорту совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Ямал». Такая ситуация возникла из-за проблем с шасси. Судно следовало из Тюмени в Новый Уренгой.

Самолет от Тюмени до Еревана (Армения) авиакомпании Utair задержался на пять часов. Информация об этом размещена на сайте Рощино. «Рейс UT 875 Тюмень — Ереван. Самолет авиакомпании Utair задержали. По расписанию судно должно было вылететь 3 марта в 08:05, однако полетит в 13:00», — указано на сайте тюменского аэропорта. Помимо того, задержали рейс UT 876 на прилет из Еревана в Тюмень. Рейс выполняет также авиакомпания Utair. Самолет должен был вылететь 3 марта в 16:40, а полетит в 21:35. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. В тюменском аэропорту совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Ямал». Такая ситуация возникла из-за проблем с шасси. Судно следовало из Тюмени в Новый Уренгой.