В Тюмени самолет совершил экстренную посадку из-за технических проблем

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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, авиакомпания ямал, самолет
Проблема с шасси возникла у самолета авиакомпании «Ямал» Фото:

Самолет авиакомпании Ямал, следующий по рейсу Тюмень — Новый Уренгой, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с шасси. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«29.02.2024 02.33 (utc) Тюменская обл. После взлета с мк 300 на азимуте 350 удаление 23 км доложил о возврате на аэродром вылета Тюмень Рощино по причине срабатывания сигнализации о неубранном положении шасси заход в штатном режиме МУ видимость более 10 км НГО ясно ветер ВС: SU95/M, рег.89091, рейс LLM145 Тюмень — Новый-Уренгой, эксплуатант АО АТК „ЯМАЛ“», — указано в сообщении.

Посадка прошла благополучно. Ранее URA.RU писало, что задержка рейса авиакомпании Ямал из Сочи в Тюмень составила более 15 часов.

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Самолет авиакомпании Ямал, следующий по рейсу Тюмень — Новый Уренгой, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с шасси. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «29.02.2024 02.33 (utc) Тюменская обл. После взлета с мк 300 на азимуте 350 удаление 23 км доложил о возврате на аэродром вылета Тюмень Рощино по причине срабатывания сигнализации о неубранном положении шасси заход в штатном режиме МУ видимость более 10 км НГО ясно ветер ВС: SU95/M, рег.89091, рейс LLM145 Тюмень — Новый-Уренгой, эксплуатант АО АТК „ЯМАЛ“», — указано в сообщении. Посадка прошла благополучно. Ранее URA.RU писало, что задержка рейса авиакомпании Ямал из Сочи в Тюмень составила более 15 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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