В Тюмени самолет совершил экстренную посадку из-за технических проблем

29 февраля 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Проблема с шасси возникла у самолета авиакомпании «Ямал» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Самолет авиакомпании Ямал, следующий по рейсу Тюмень — Новый Уренгой, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с шасси. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «29.02.2024 02.33 (utc) Тюменская обл. После взлета с мк 300 на азимуте 350 удаление 23 км доложил о возврате на аэродром вылета Тюмень Рощино по причине срабатывания сигнализации о неубранном положении шасси заход в штатном режиме МУ видимость более 10 км НГО ясно ветер ВС: SU95/M, рег.89091, рейс LLM145 Тюмень — Новый-Уренгой, эксплуатант АО АТК „ЯМАЛ“», — указано в сообщении. Посадка прошла благополучно. Ранее URA.RU писало, что задержка рейса авиакомпании Ямал из Сочи в Тюмень составила более 15 часов.

Самолет авиакомпании Ямал, следующий по рейсу Тюмень — Новый Уренгой, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с шасси. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «29.02.2024 02.33 (utc) Тюменская обл. После взлета с мк 300 на азимуте 350 удаление 23 км доложил о возврате на аэродром вылета Тюмень Рощино по причине срабатывания сигнализации о неубранном положении шасси заход в штатном режиме МУ видимость более 10 км НГО ясно ветер ВС: SU95/M, рег.89091, рейс LLM145 Тюмень — Новый-Уренгой, эксплуатант АО АТК „ЯМАЛ“», — указано в сообщении. Посадка прошла благополучно. Ранее URA.RU писало, что задержка рейса авиакомпании Ямал из Сочи в Тюмень составила более 15 часов.