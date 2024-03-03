Алена Водонаева уличила мужа певицы Нюши в измене

04 марта 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

В своем telegram-канале Алена Водонаева выложила провокационные фото Фото: Владимир Андреев © URA.RU Блогер и телеведущая из Тюмени Алена Водонаева написала об измене мужа певицы Нюши (Нюша Шурочкина). Сообщение с фотографиями, где Игорь Сивов обнимается и целуется с неизвестной девушкой, появилось в telegram-канале тюменки. «Публичность — она и про то, что о твоей личной жизни узнает общественность. Особенно если ты последние несколько лет выстраивал свой личный брэнд лишь на личной жизни. Мужа Нюши Игоря Сивова, сфотографировали с другой женщиной на концерте Мэрайя Кэри», — говорится в посте. В сообщении отмечается, что сама Алена против сплетен. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева пообещала актеру Никите Кологривому (Кощей из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте») больше не смеяться над ним после того, как запустила онлайн-марафон шуток над актером из-за его высказываний.

Блогер и телеведущая из Тюмени Алена Водонаева написала об измене мужа певицы Нюши (Нюша Шурочкина). Сообщение с фотографиями, где Игорь Сивов обнимается и целуется с неизвестной девушкой, появилось в telegram-канале тюменки. «Публичность — она и про то, что о твоей личной жизни узнает общественность. Особенно если ты последние несколько лет выстраивал свой личный брэнд лишь на личной жизни. Мужа Нюши Игоря Сивова, сфотографировали с другой женщиной на концерте Мэрайя Кэри», — говорится в посте. В сообщении отмечается, что сама Алена против сплетен. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева пообещала актеру Никите Кологривому (Кощей из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте») больше не смеяться над ним после того, как запустила онлайн-марафон шуток над актером из-за его высказываний.