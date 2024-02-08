08 февраля 2024

Алена Водонаева пообещала не смеяться над звездой «Слово пацана» Кологривым

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма "Круэлла". Москва, водонаева алена
Интернет-сообщество уже шутит над Водонаевой и Кологривым, приписывая им роман Фото:

Блогер и телеведущая родом из Тюмени Алена Водонаева пообещала больше не смеяться над актером из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никитой Кологривым. У себя в telegram-канале ведущая написала комментарий, что причиной стала любвеобильная реакция Никиты на ее марафон шуток о себе.

«Никита Кологривый выложил у себя в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) сторис, где отметил меня и нарисовал сердечко. Периодически злые шутки о ком-то на этом канале заканчиваются, потому что этот кто-то заходит с козырей. Вот и все», — написала Алена Водонаева в своем telegram-канале.

Комментаторы поста уже в шутку поженили телеведущую и актера, приписав им роман. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева устроила марафон шуток про Никиту Кологривого у себя на канале, чем и привлекла внимание актера.

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Блогер и телеведущая родом из Тюмени Алена Водонаева пообещала больше не смеяться над актером из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никитой Кологривым. У себя в telegram-канале ведущая написала комментарий, что причиной стала любвеобильная реакция Никиты на ее марафон шуток о себе. «Никита Кологривый выложил у себя в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) сторис, где отметил меня и нарисовал сердечко. Периодически злые шутки о ком-то на этом канале заканчиваются, потому что этот кто-то заходит с козырей. Вот и все», — написала Алена Водонаева в своем telegram-канале. Комментаторы поста уже в шутку поженили телеведущую и актера, приписав им роман. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева устроила марафон шуток про Никиту Кологривого у себя на канале, чем и привлекла внимание актера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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