Алена Водонаева пообещала не смеяться над звездой «Слово пацана» Кологривым

09 февраля 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Интернет-сообщество уже шутит над Водонаевой и Кологривым, приписывая им роман Фото: Владимир Андреев © URA.RU Блогер и телеведущая родом из Тюмени Алена Водонаева пообещала больше не смеяться над актером из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никитой Кологривым. У себя в telegram-канале ведущая написала комментарий, что причиной стала любвеобильная реакция Никиты на ее марафон шуток о себе. «Никита Кологривый выложил у себя в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) сторис, где отметил меня и нарисовал сердечко. Периодически злые шутки о ком-то на этом канале заканчиваются, потому что этот кто-то заходит с козырей. Вот и все», — написала Алена Водонаева в своем telegram-канале. Комментаторы поста уже в шутку поженили телеведущую и актера, приписав им роман. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева устроила марафон шуток про Никиту Кологривого у себя на канале, чем и привлекла внимание актера.

Блогер и телеведущая родом из Тюмени Алена Водонаева пообещала больше не смеяться над актером из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никитой Кологривым. У себя в telegram-канале ведущая написала комментарий, что причиной стала любвеобильная реакция Никиты на ее марафон шуток о себе. «Никита Кологривый выложил у себя в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) сторис, где отметил меня и нарисовал сердечко. Периодически злые шутки о ком-то на этом канале заканчиваются, потому что этот кто-то заходит с козырей. Вот и все», — написала Алена Водонаева в своем telegram-канале. Комментаторы поста уже в шутку поженили телеведущую и актера, приписав им роман. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева устроила марафон шуток про Никиту Кологривого у себя на канале, чем и привлекла внимание актера.