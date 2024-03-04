О пожаре у заправки рассказали очевидцы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане вечером 4 марта произошло возгорание вблизи заправки по улице Омской. Об этом сообщили местные жители.

«На Омской пожар. Возгорание возле заправки», — слова очевидцев приводит telegram-канал «ЧП Курган».

На опубликованных фото заметно, что на месте происшествия работает техника спасателей. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу ГУ МЧС России по региону за комментарием. Ответ ожидается.

Обновлено в 23:01:

В МЧС уточнили, что возгорание произошло днем 4 марта. Полной ликвидации нет, но пожар уже локализован.

Пламя видно издалека Фото: telegram-канал «ЧП Курган», https://t.me/kurganchp/4504?single