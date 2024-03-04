О пожаре у заправки рассказали очевидцы
В Кургане вечером 4 марта произошло возгорание вблизи заправки по улице Омской. Об этом сообщили местные жители.
«На Омской пожар. Возгорание возле заправки», — слова очевидцев приводит telegram-канал «ЧП Курган».
На опубликованных фото заметно, что на месте происшествия работает техника спасателей. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу ГУ МЧС России по региону за комментарием. Ответ ожидается.
Обновлено в 23:01:
В МЧС уточнили, что возгорание произошло днем 4 марта. Полной ликвидации нет, но пожар уже локализован.
Пламя видно издалека
На месте ЧП работает спецтехника пожарных
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