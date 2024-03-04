04 марта 2024

В Кургане на улице Омской у заправки произошел пожар. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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О пожаре у заправки рассказали очевидцы Фото:

В Кургане вечером 4 марта произошло возгорание вблизи заправки по улице Омской. Об этом сообщили местные жители.

«На Омской пожар. Возгорание возле заправки», — слова очевидцев приводит telegram-канал «ЧП Курган».

На опубликованных фото заметно, что на месте происшествия работает техника спасателей. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу ГУ МЧС России по региону за комментарием. Ответ ожидается.

Обновлено в 23:01:

В МЧС уточнили, что возгорание произошло днем 4 марта. Полной ликвидации нет, но пожар уже локализован.

Пламя видно издалека
Пламя видно издалека
Фото:
На месте ЧП работает спецтехника пожарных
На месте ЧП работает спецтехника пожарных
Фото:

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В Кургане вечером 4 марта произошло возгорание вблизи заправки по улице Омской. Об этом сообщили местные жители. «На Омской пожар. Возгорание возле заправки», — слова очевидцев приводит telegram-канал «ЧП Курган». На опубликованных фото заметно, что на месте происшествия работает техника спасателей. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу ГУ МЧС России по региону за комментарием. Ответ ожидается. Обновлено в 23:01: В МЧС уточнили, что возгорание произошло днем 4 марта. Полной ликвидации нет, но пожар уже локализован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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