Бастрыкин узнал о невыполнении ремонта для инвалида из села Тюменской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за нарушения жилищных прав инвалида из села Омутинского (Тюменская область). По предписанию суда, его квартира непригодна для проживания мужчины с ограниченными физическими возможностями, но ремонтные работы не выполнены, сообщают в информационном центре СК РФ.
«Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении жилищных прав инвалида из села Омутинского Тюменской области. <…> Несмотря на вынесенное в прошлом году судебное решение, до настоящего времени квартира для проживания мужчины с ограниченными физическими возможностями здоровья непригодна», — написано в telegram-канале ведомства.
Установленные судом сроки для выполнения ремонтных работ уже прошли. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее Бастрыкин узнал о пожилой женщине-инвалиде, которой тюменские медики не оказали своевременную помощь. Пенсионерка не смогла подняться после падения в своей палате, а медицинский персонал ей никак не помог.
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