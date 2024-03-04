Бастрыкин узнал о невыполнении ремонта для инвалида из села Тюменской области

Бастрыкин заинтересовался инвалидом из Тюменской области

Бастрыкин возбудил уголовное дело из-за нарушения жилищных прав инвалида из Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за нарушения жилищных прав инвалида из села Омутинского (Тюменская область). По предписанию суда, его квартира непригодна для проживания мужчины с ограниченными физическими возможностями, но ремонтные работы не выполнены, сообщают в информационном центре СК РФ.

«Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении жилищных прав инвалида из села Омутинского Тюменской области. <…> Несмотря на вынесенное в прошлом году судебное решение, до настоящего времени квартира для проживания мужчины с ограниченными физическими возможностями здоровья непригодна», — написано в telegram-канале ведомства.

Установленные судом сроки для выполнения ремонтных работ уже прошли. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин узнал о пожилой женщине-инвалиде, которой тюменские медики не оказали своевременную помощь. Пенсионерка не смогла подняться после падения в своей палате, а медицинский персонал ей никак не помог.