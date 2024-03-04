04 марта 2024

Бастрыкин узнал о невыполнении ремонта для инвалида из села Тюменской области

Бастрыкин заинтересовался инвалидом из Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин возбудил уголовное дело из-за нарушения жилищных прав инвалида из Тюменской области Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за нарушения жилищных прав инвалида из села Омутинского (Тюменская область). По предписанию суда, его квартира непригодна для проживания мужчины с ограниченными физическими возможностями, но ремонтные работы не выполнены, сообщают в информационном центре СК РФ.

«Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении жилищных прав инвалида из села Омутинского Тюменской области. <…> Несмотря на вынесенное в прошлом году судебное решение, до настоящего времени квартира для проживания мужчины с ограниченными физическими возможностями здоровья непригодна», — написано в telegram-канале ведомства.

Установленные судом сроки для выполнения ремонтных работ уже прошли. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин узнал о пожилой женщине-инвалиде, которой тюменские медики не оказали своевременную помощь. Пенсионерка не смогла подняться после падения в своей палате, а медицинский персонал ей никак не помог.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за нарушения жилищных прав инвалида из села Омутинского (Тюменская область). По предписанию суда, его квартира непригодна для проживания мужчины с ограниченными физическими возможностями, но ремонтные работы не выполнены, сообщают в информационном центре СК РФ. «Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении жилищных прав инвалида из села Омутинского Тюменской области. <…> Несмотря на вынесенное в прошлом году судебное решение, до настоящего времени квартира для проживания мужчины с ограниченными физическими возможностями здоровья непригодна», — написано в telegram-канале ведомства. Установленные судом сроки для выполнения ремонтных работ уже прошли. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее Бастрыкин узнал о пожилой женщине-инвалиде, которой тюменские медики не оказали своевременную помощь. Пенсионерка не смогла подняться после падения в своей палате, а медицинский персонал ей никак не помог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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