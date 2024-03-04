04 марта 2024

В ЯНАО в ДТП погиб водитель снегохода

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямалец скончался в ДТП, не справившись с управлением снегоходом Фото:

В Шурышкарском районе ЯНАО в селе Мужи снегоход наехал на препятствие. В результате ДТП водитель погиб, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.

«В районе дома № 13, улица Юганская село Мужи Шурышкарского района, водитель, управляя снегоходом „Буран“ не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате ДТП, водитель снегохода „Буран“ погиб», — написано в telegram-канале ведомства.

Сотрудники ГИБДД призывают быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Водителям рекомендуют выбирать скоростной режим с учетом дорожных и метеорологических условий.

Ранее в Тазовском районе (ЯНАО) 2 февраля водитель снегохода въехал в уличный фонарный столб. Авария привела к госпитализации трех человек.

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В Шурышкарском районе ЯНАО в селе Мужи снегоход наехал на препятствие. В результате ДТП водитель погиб, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО. «В районе дома № 13, улица Юганская село Мужи Шурышкарского района, водитель, управляя снегоходом „Буран“ не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате ДТП, водитель снегохода „Буран“ погиб», — написано в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД призывают быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Водителям рекомендуют выбирать скоростной режим с учетом дорожных и метеорологических условий. Ранее в Тазовском районе (ЯНАО) 2 февраля водитель снегохода въехал в уличный фонарный столб. Авария привела к госпитализации трех человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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