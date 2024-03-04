В ЯНАО в ДТП погиб водитель снегохода

Ямалец скончался в ДТП, не справившись с управлением снегоходом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Шурышкарском районе ЯНАО в селе Мужи снегоход наехал на препятствие. В результате ДТП водитель погиб, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.

«В районе дома № 13, улица Юганская село Мужи Шурышкарского района, водитель, управляя снегоходом „Буран“ не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате ДТП, водитель снегохода „Буран“ погиб», — написано в telegram-канале ведомства.

Сотрудники ГИБДД призывают быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Водителям рекомендуют выбирать скоростной режим с учетом дорожных и метеорологических условий.

Ранее в Тазовском районе (ЯНАО) 2 февраля водитель снегохода въехал в уличный фонарный столб. Авария привела к госпитализации трех человек.