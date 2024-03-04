04 марта 2024

На шоу Андрея Малахова споют три жительницы Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Народная премия Е1. Екатеринбург, малахов андрей
Команда продюсеров Андрея Малахова нашла песню в Сети и пригласила коллектив из Тюменской области принять участие в шоу Фото:

Женский коллектив из Тюменской области «Гармония» выступил на шоу известного телеведущего Андрея Малахова «Песни от всей души». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Специалист по клубной работе Истошинского дома культуры (Бердюжский район, Тюменская область — прим. URA.RU) Татьяна Абрамова и артистка самодеятельного коллектива Мария Баянова приняли участие в программе „Песни от всей души“ (шоу Андрея Малахова — прим. URA.RU). Они исполнили композицию „Ты у калины жди“. Именно с этой песни когда-то началась история трио „Гармония“. Команда федерального шоу заметила в интернете видео выступления коллектива. Так участницы и получили приглашение на съемки», — сообщают в пресс-службе правительства области.

Видео с песней коллектива «Гармония» заметила команда продюсеров шоу Андрея Малахова и пригласила принять участие в съемках шоу. Выступление коллектива покажут в эфире телеканала «Россия 1». Ранее URA.RU писало, что тюменка запускает собственный кулинарный проект на телеканале НТВ.

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Женский коллектив из Тюменской области «Гармония» выступил на шоу известного телеведущего Андрея Малахова «Песни от всей души». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «Специалист по клубной работе Истошинского дома культуры (Бердюжский район, Тюменская область — прим. URA.RU) Татьяна Абрамова и артистка самодеятельного коллектива Мария Баянова приняли участие в программе „Песни от всей души“ (шоу Андрея Малахова — прим. URA.RU). Они исполнили композицию „Ты у калины жди“. Именно с этой песни когда-то началась история трио „Гармония“. Команда федерального шоу заметила в интернете видео выступления коллектива. Так участницы и получили приглашение на съемки», — сообщают в пресс-службе правительства области. Видео с песней коллектива «Гармония» заметила команда продюсеров шоу Андрея Малахова и пригласила принять участие в съемках шоу. Выступление коллектива покажут в эфире телеканала «Россия 1». Ранее URA.RU писало, что тюменка запускает собственный кулинарный проект на телеканале НТВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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