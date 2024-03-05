05 марта 2024

В Тюмени взлетели цены на теплицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесопитомники. Свердловская область, теплица, выращивание елей, лесопитомник калина парк
Теплицы подорожали в среднем на 10% Фото:

В Тюмени подорожали теплицы. Рост составил в среднем 10%. Об этом URA.RU сообщили в компании «Кинпласт», занимающейся производством конструкций из поликарбоната.

«Теплицы подорожали в цене под конец года. В среднем рост составил до 10%. Спрос к началу сезона обычно повышается. Уже в марте горожане начинают присматриваться к покупке. Конечно, людей смущают цены, но все выбирают под свой кошелек», — сообщили в «Кинпласт». Средняя стоимость садовой теплицы без каркаса в Тюмени начинается от 18 — 20 тысяч рублей. Готовая с покрытием поликарбоната обойдется горожанам в 23 — 45 тысяч рублей в зависимости от конфигурации

и применяемого материала.

В «Кинпласт» сообщили, что горожане в целях экономии предпочитают покупать теплицы зимой и хранить их на складе до весны. Точный прогноз относительно цен в период начала дачного сезона в компании не уточнили.

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В Тюмени подорожали теплицы. Рост составил в среднем 10%. Об этом URA.RU сообщили в компании «Кинпласт», занимающейся производством конструкций из поликарбоната. «Теплицы подорожали в цене под конец года. В среднем рост составил до 10%. Спрос к началу сезона обычно повышается. Уже в марте горожане начинают присматриваться к покупке. Конечно, людей смущают цены, но все выбирают под свой кошелек», — сообщили в «Кинпласт». Средняя стоимость садовой теплицы без каркаса в Тюмени начинается от 18 — 20 тысяч рублей. Готовая с покрытием поликарбоната обойдется горожанам в 23 — 45 тысяч рублей в зависимости от конфигурации и применяемого материала. В «Кинпласт» сообщили, что горожане в целях экономии предпочитают покупать теплицы зимой и хранить их на складе до весны. Точный прогноз относительно цен в период начала дачного сезона в компании не уточнили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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