05 марта 2024

На тюменской трассе насмерть сбили девушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП работают полицейские Фото:

На трассе в Нижнетавдинском районе погибла 20-летняя девушка, которая вышла из автобуса и перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«20-летняя жительница деревни Малые Велижаны погибла на 39-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда в Нижнетавдинском районе. По предварительным данным, водитель автобуса высадил пассажирку по ее просьбе вне остановки. Девушка начала перебегать дорогу перед автобусом вне пешеходного перехода и была сбита автомобилем „Лада Ларгус“», — рассказали в ведомстве.

Девушка погибла на месте. Lada оказалась в кювете. Остальные подробности ДТП в настоящее время выясняются.

Фото:
Удар был такой силы, что с погибшей слетела обувь
Удар был такой силы, что с погибшей слетела обувь
Фото:

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На трассе в Нижнетавдинском районе погибла 20-летняя девушка, которая вышла из автобуса и перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «20-летняя жительница деревни Малые Велижаны погибла на 39-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда в Нижнетавдинском районе. По предварительным данным, водитель автобуса высадил пассажирку по ее просьбе вне остановки. Девушка начала перебегать дорогу перед автобусом вне пешеходного перехода и была сбита автомобилем „Лада Ларгус“», — рассказали в ведомстве. Девушка погибла на месте. Lada оказалась в кювете. Остальные подробности ДТП в настоящее время выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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