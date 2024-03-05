На месте ДТП работают полицейские Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе в Нижнетавдинском районе погибла 20-летняя девушка, которая вышла из автобуса и перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«20-летняя жительница деревни Малые Велижаны погибла на 39-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда в Нижнетавдинском районе. По предварительным данным, водитель автобуса высадил пассажирку по ее просьбе вне остановки. Девушка начала перебегать дорогу перед автобусом вне пешеходного перехода и была сбита автомобилем „Лада Ларгус“», — рассказали в ведомстве.

Девушка погибла на месте. Lada оказалась в кювете. Остальные подробности ДТП в настоящее время выясняются.

Фото: УГИБДД по Тюменской области