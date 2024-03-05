05 марта 2024

В дни выборов президента в Тобольске запретили дроны и массовые праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Запускать беспилотники в дни выборов запретили Фото:

В Тобольске (Тюменская область) в дни президентских выборов 15—17 марта наложили запрет на полеты дронов и организацию массовых мероприятий. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«В период с 15 по 17 марта на территории Тобольска введены ограничения относительно полетов беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве города в местах проведения мероприятий. Также ограничено проведение массовых мероприятий на территории общего пользования города Тобольска», — говорится в сообщении.

В администрации Тобольска пояснили, что ограничения вводятся по распоряжению областных властей. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в дни выборов 15 и 16 марта в школах Тюменской области отменят занятия. Причиной стало размещение избирательных участков в образовательных учреждениях.

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В Тобольске (Тюменская область) в дни президентских выборов 15—17 марта наложили запрет на полеты дронов и организацию массовых мероприятий. Информация об этом размещена на сайте мэрии. «В период с 15 по 17 марта на территории Тобольска введены ограничения относительно полетов беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве города в местах проведения мероприятий. Также ограничено проведение массовых мероприятий на территории общего пользования города Тобольска», — говорится в сообщении. В администрации Тобольска пояснили, что ограничения вводятся по распоряжению областных властей. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в дни выборов 15 и 16 марта в школах Тюменской области отменят занятия. Причиной стало размещение избирательных участков в образовательных учреждениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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