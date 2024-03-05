В дни выборов президента в Тобольске запретили дроны и массовые праздники

06 марта 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Запускать беспилотники в дни выборов запретили Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) в дни президентских выборов 15—17 марта наложили запрет на полеты дронов и организацию массовых мероприятий. Информация об этом размещена на сайте мэрии. «В период с 15 по 17 марта на территории Тобольска введены ограничения относительно полетов беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве города в местах проведения мероприятий. Также ограничено проведение массовых мероприятий на территории общего пользования города Тобольска», — говорится в сообщении. В администрации Тобольска пояснили, что ограничения вводятся по распоряжению областных властей. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в дни выборов 15 и 16 марта в школах Тюменской области отменят занятия. Причиной стало размещение избирательных участков в образовательных учреждениях.

В Тобольске (Тюменская область) в дни президентских выборов 15—17 марта наложили запрет на полеты дронов и организацию массовых мероприятий. Информация об этом размещена на сайте мэрии. «В период с 15 по 17 марта на территории Тобольска введены ограничения относительно полетов беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве города в местах проведения мероприятий. Также ограничено проведение массовых мероприятий на территории общего пользования города Тобольска», — говорится в сообщении. В администрации Тобольска пояснили, что ограничения вводятся по распоряжению областных властей. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в дни выборов 15 и 16 марта в школах Тюменской области отменят занятия. Причиной стало размещение избирательных участков в образовательных учреждениях.