Рок-группа из Киева зазывает тюменцев на свой концерт скандалом

выступление украинской группы «Нервы» пройдет в камерном формате
В Тюмени пройдет концерт группы из столицы Украины. Как указано в анонсирующем объявлении в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России), исполнители обещают спеть запретные песни.
«Трибьют группы из Киева „Нервы“ в Тюмени. Мы тут поем запрещеночку», — указано в сообщении.
Отмечается, что выступление группы пройдет в камерном формате. Ранее URA.RU писало, что певица Instasamka отменила свой концерт в Тюмени.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.