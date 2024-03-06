06 марта 2024

Рок-группа из Киева зазывает тюменцев на свой концерт скандалом

В Тюмени состоится концерт украинской группы «Нервы»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Парк-рок в парке Маяковского. Екатеринбург, концерт, зрители, толпа, мероприятие на открытом воздухе
выступление украинской группы «Нервы» пройдет в камерном формате Фото:

В Тюмени пройдет концерт группы из столицы Украины. Как указано в анонсирующем объявлении в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России), исполнители обещают спеть запретные песни.

«Трибьют группы из Киева „Нервы“ в Тюмени. Мы тут поем запрещеночку», — указано в сообщении.

Отмечается, что выступление группы пройдет в камерном формате. Ранее URA.RU писало, что певица Instasamka отменила свой концерт в Тюмени.

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В Тюмени пройдет концерт группы из столицы Украины. Как указано в анонсирующем объявлении в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России), исполнители обещают спеть запретные песни. «Трибьют группы из Киева „Нервы“ в Тюмени. Мы тут поем запрещеночку», — указано в сообщении. Отмечается, что выступление группы пройдет в камерном формате. Ранее URA.RU писало, что певица Instasamka отменила свой концерт в Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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