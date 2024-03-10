10 марта 2024
09 марта 2024

В ЯНАО скончался заслуженный деятель культуры РФ Хабэча Яунгад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
На Ямале ушел из жизни Хабэча Хываревич Яунгад Фото:

На 74-м году жизни скончался заслуженный деятель культуры РФ, почетный гражданин Ямала Хабэча Хываревич Яунгад. Известный на Ямале фотограф, журналист, собиратель фольклора возглавлял единственную газету в мире, которая издается на ненецком языке, сообщают в окружном департаменте АПК.

«На 74-м году жизни не стало заслуженного деятеля культуры РФ, почетного гражданина Ямала, фотографа, собирателя и хранителя фольклора коренных народов Севера Хабэча Хываревича Яунгад. <…> Он внес значимый вклад в развитие языка, фольклора и общественной мысли, сохраняя и популяризируя богатейшее культурное и духовное наследие ненецкого народа», — сообщается в telegram-канале департамента АПК.

Хабэча Хываревич родился 15 июля 1950 года в тундре Ямальского района у пролива Малыгина в семье оленеводов. Работал учителем сначала в школе поселка Салемал, после — в городе Салехарде. Прошел большой путь от переводчика до главного редактора окружной газеты на ненецком языке «Няръяна Нгэрм».

Хабэча Хываревич Яунгад скончался на 74-м году жизни
Хабэча Хываревич Яунгад скончался на 74-м году жизни
Фото:

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На 74-м году жизни скончался заслуженный деятель культуры РФ, почетный гражданин Ямала Хабэча Хываревич Яунгад. Известный на Ямале фотограф, журналист, собиратель фольклора возглавлял единственную газету в мире, которая издается на ненецком языке, сообщают в окружном департаменте АПК. «На 74-м году жизни не стало заслуженного деятеля культуры РФ, почетного гражданина Ямала, фотографа, собирателя и хранителя фольклора коренных народов Севера Хабэча Хываревича Яунгад. <…> Он внес значимый вклад в развитие языка, фольклора и общественной мысли, сохраняя и популяризируя богатейшее культурное и духовное наследие ненецкого народа», — сообщается в telegram-канале департамента АПК. Хабэча Хываревич родился 15 июля 1950 года в тундре Ямальского района у пролива Малыгина в семье оленеводов. Работал учителем сначала в школе поселка Салемал, после — в городе Салехарде. Прошел большой путь от переводчика до главного редактора окружной газеты на ненецком языке «Няръяна Нгэрм».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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