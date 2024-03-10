В ЯНАО скончался заслуженный деятель культуры РФ Хабэча Яунгад. Фото

11 марта 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

На Ямале ушел из жизни Хабэча Хываревич Яунгад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 74-м году жизни скончался заслуженный деятель культуры РФ, почетный гражданин Ямала Хабэча Хываревич Яунгад. Известный на Ямале фотограф, журналист, собиратель фольклора возглавлял единственную газету в мире, которая издается на ненецком языке, сообщают в окружном департаменте АПК. «На 74-м году жизни не стало заслуженного деятеля культуры РФ, почетного гражданина Ямала, фотографа, собирателя и хранителя фольклора коренных народов Севера Хабэча Хываревича Яунгад. <…> Он внес значимый вклад в развитие языка, фольклора и общественной мысли, сохраняя и популяризируя богатейшее культурное и духовное наследие ненецкого народа», — сообщается в telegram-канале департамента АПК. Хабэча Хываревич родился 15 июля 1950 года в тундре Ямальского района у пролива Малыгина в семье оленеводов. Работал учителем сначала в школе поселка Салемал, после — в городе Салехарде. Прошел большой путь от переводчика до главного редактора окружной газеты на ненецком языке «Няръяна Нгэрм». Хабэча Хываревич Яунгад скончался на 74-м году жизни Фото: Департамент АПК ЯНАО

На 74-м году жизни скончался заслуженный деятель культуры РФ, почетный гражданин Ямала Хабэча Хываревич Яунгад. Известный на Ямале фотограф, журналист, собиратель фольклора возглавлял единственную газету в мире, которая издается на ненецком языке, сообщают в окружном департаменте АПК. «На 74-м году жизни не стало заслуженного деятеля культуры РФ, почетного гражданина Ямала, фотографа, собирателя и хранителя фольклора коренных народов Севера Хабэча Хываревича Яунгад. <…> Он внес значимый вклад в развитие языка, фольклора и общественной мысли, сохраняя и популяризируя богатейшее культурное и духовное наследие ненецкого народа», — сообщается в telegram-канале департамента АПК. Хабэча Хываревич родился 15 июля 1950 года в тундре Ямальского района у пролива Малыгина в семье оленеводов. Работал учителем сначала в школе поселка Салемал, после — в городе Салехарде. Прошел большой путь от переводчика до главного редактора окружной газеты на ненецком языке «Няръяна Нгэрм».