Виктор Сухоруков в Тюмени сходил в баню и признался в любви местному театру

11 марта 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

После тюменской бани московский актер предстал перед зрителем «чистым и обновленным» Фото: Илья Московец © URA.RU Актер театра и кино из Москвы Виктор Сухоруков (фильмы «Брат», «Брат — 2») во время своего посещения Тюмени рассказал, что первым делом сходил в баню. В ходе интервью на радиостанции «Авторадио» актер признался, что тюменский театр «Ангажемент» стал для него родным. «В баньку сходил и теперь новый, обновленный, чистый явлюсь перед тюменской публикой. Чему я очень рад. Я очень люблю коллектив „Ангажемент“, Леонид Окунев (художественный руководитель театра „Ангажемент“ — прим. URA.RU) мой друг. Мы в кино много работали вместе, давно знакомы и сам театр мне на душу лег», — рассказал актер в ходе интервью. В Тюмени Виктор Сухоруков сыграл два моноспектакля «Счастливые дни» и «Шикарная жизнь». Ранее URA.RU писало, что Виктор Сухоруков в Тюмени прогулялся по скверу Равновесия вместе с мэром города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер театра и кино из Москвы Виктор Сухоруков (фильмы «Брат», «Брат — 2») во время своего посещения Тюмени рассказал, что первым делом сходил в баню. В ходе интервью на радиостанции «Авторадио» актер признался, что тюменский театр «Ангажемент» стал для него родным. «В баньку сходил и теперь новый, обновленный, чистый явлюсь перед тюменской публикой. Чему я очень рад. Я очень люблю коллектив „Ангажемент“, Леонид Окунев (художественный руководитель театра „Ангажемент“ — прим. URA.RU) мой друг. Мы в кино много работали вместе, давно знакомы и сам театр мне на душу лег», — рассказал актер в ходе интервью. В Тюмени Виктор Сухоруков сыграл два моноспектакля «Счастливые дни» и «Шикарная жизнь». Ранее URA.RU писало, что Виктор Сухоруков в Тюмени прогулялся по скверу Равновесия вместе с мэром города.