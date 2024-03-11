Виктор Сухоруков в Тюмени сходил в баню и признался в любви местному театру

Актер театра и кино из Москвы Виктор Сухоруков (фильмы «Брат», «Брат — 2») во время своего посещения Тюмени рассказал, что первым делом сходил в баню. В ходе интервью на радиостанции «Авторадио» актер признался, что тюменский театр «Ангажемент» стал для него родным.
«В баньку сходил и теперь новый, обновленный, чистый явлюсь перед тюменской публикой. Чему я очень рад. Я очень люблю коллектив „Ангажемент“, Леонид Окунев (художественный руководитель театра „Ангажемент“ — прим. URA.RU) мой друг. Мы в кино много работали вместе, давно знакомы и сам театр мне на душу лег», — рассказал актер в ходе интервью.
В Тюмени Виктор Сухоруков сыграл два моноспектакля «Счастливые дни» и «Шикарная жизнь». Ранее URA.RU писало, что Виктор Сухоруков в Тюмени прогулялся по скверу Равновесия вместе с мэром города.
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