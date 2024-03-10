10 марта 2024

Тюменцев напугали трупы «отравленных» птиц. Фото

В районе Тюмени произошел массовый падеж свиристелей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, птицы, свиристели, корм, весна
Птицы могли отравиться ягодами либо разбиться о стеклянные или зеркальные поверхности Фото:

В тюменском районе КПД обнаружили массовый падеж свиристелей. Фото с десятком обездвиженных птиц выложила в соцсети местная жительница, утверждая, что пернатых отравили. Как отмечают орнитологи, подобное явление может быть вызвано двумя причинами, и в некоторых случаях птицам еще можно помочь.

«Кто-то травит птиц в районе КПД, улица 50 лет ВЛКСМ, во дворах. Ходили гулять с ребенком и видели такую ужасную картину. Полный беспредел! Как так можно поступить?!» — написала тюменка в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

На фото, опубликованных женщиной, можно увидеть с десяток обездвиженных свиристелей. Мертвые птицы или нет, определить невозможно. URA.RU обратилось за комментарием к орнитологу Наталье Кискиной. По словам специалиста, для такого явления может быть две причины.

«Возможно, птицы поели забродивших ягод и получили отравление. В таком случае, если пернатое еще подает признаки жизни (к примеру, шевелит лапками), то его нужно перенести в теплое безопасное место. Птица придет в себя, отогреется и улетит», — рассказала собеседница URA.RU.

Однако птицы действительно могут быть мертвы. Причиной могло стать то, что они разбились. По словам Натальи Кискиной, если рядом с местом обнаружения пернатых есть защитные экраны, большие зеркальныe поверхности или окна, то именно они могли стать причиной смерти. Во время полета птицы не понимают, что перед ними преграда, и врезаются в нее, получая увечья.

«Если птица не умерла, а лишь получила травмы, то можно попытаться ей помочь. Тюменцы могут обращаться в местное отделение Союза охраны птиц России, его группа есть в соцсети „ВКонтакте“», — рассказала орнитолог.

Фото:
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В тюменском районе КПД обнаружили массовый падеж свиристелей. Фото с десятком обездвиженных птиц выложила в соцсети местная жительница, утверждая, что пернатых отравили. Как отмечают орнитологи, подобное явление может быть вызвано двумя причинами, и в некоторых случаях птицам еще можно помочь. «Кто-то травит птиц в районе КПД, улица 50 лет ВЛКСМ, во дворах. Ходили гулять с ребенком и видели такую ужасную картину. Полный беспредел! Как так можно поступить?!» — написала тюменка в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На фото, опубликованных женщиной, можно увидеть с десяток обездвиженных свиристелей. Мертвые птицы или нет, определить невозможно. URA.RU обратилось за комментарием к орнитологу Наталье Кискиной. По словам специалиста, для такого явления может быть две причины. «Возможно, птицы поели забродивших ягод и получили отравление. В таком случае, если пернатое еще подает признаки жизни (к примеру, шевелит лапками), то его нужно перенести в теплое безопасное место. Птица придет в себя, отогреется и улетит», — рассказала собеседница URA.RU. Однако птицы действительно могут быть мертвы. Причиной могло стать то, что они разбились. По словам Натальи Кискиной, если рядом с местом обнаружения пернатых есть защитные экраны, большие зеркальныe поверхности или окна, то именно они могли стать причиной смерти. Во время полета птицы не понимают, что перед ними преграда, и врезаются в нее, получая увечья. «Если птица не умерла, а лишь получила травмы, то можно попытаться ей помочь. Тюменцы могут обращаться в местное отделение Союза охраны птиц России, его группа есть в соцсети „ВКонтакте“», — рассказала орнитолог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...