Курганцы заметили несанкционированную свалку снега Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В микрорайоне Смолино города Кургана грузовики вываливали грязный снег с остатками реагентов прямо на берегу водоема. Об этом рассказали горожане в жалобе на портале «Обратись».

«Рядом с поселком Смолино свозят снег. Грузовики выгружают его у берега озера. Скоро снег будет таять и вместе с химикатами и солями талые воды попадут в водоем. Примите меры», — говорится в обращении горожан.

Представители мэрии Кургана сообщили в ответе жителям, что снег свозили после уборки шоссе Тюнина и дорог в Смолино. Они добавили, что подрядчик постарается ликвидировать свалку в ближайшее время до начала обильного снеготаяния.