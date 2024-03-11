11 марта 2024

Курганцы пожаловались на свалку снега у водоема. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег во дворах. Тюмень, сугроб, куча снега, снег во дворе
Курганцы заметили несанкционированную свалку снега Фото:

В микрорайоне Смолино города Кургана грузовики вываливали грязный снег с остатками реагентов прямо на берегу водоема. Об этом рассказали горожане в жалобе на портале «Обратись».

«Рядом с поселком Смолино свозят снег. Грузовики выгружают его у берега озера. Скоро снег будет таять и вместе с химикатами и солями талые воды попадут в водоем. Примите меры», — говорится в обращении горожан.

Представители мэрии Кургана сообщили в ответе жителям, что снег свозили после уборки шоссе Тюнина и дорог в Смолино. Они добавили, что подрядчик постарается ликвидировать свалку в ближайшее время до начала обильного снеготаяния.

Рядом с Курганом обнаружили свалку грязного снега у озера
Рядом с Курганом обнаружили свалку грязного снега у озера
Фото:

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В микрорайоне Смолино города Кургана грузовики вываливали грязный снег с остатками реагентов прямо на берегу водоема. Об этом рассказали горожане в жалобе на портале «Обратись». «Рядом с поселком Смолино свозят снег. Грузовики выгружают его у берега озера. Скоро снег будет таять и вместе с химикатами и солями талые воды попадут в водоем. Примите меры», — говорится в обращении горожан. Представители мэрии Кургана сообщили в ответе жителям, что снег свозили после уборки шоссе Тюнина и дорог в Смолино. Они добавили, что подрядчик постарается ликвидировать свалку в ближайшее время до начала обильного снеготаяния.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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