Пьяный тюменец избил участкового в отделе полиции

12 марта 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Житель Уватского района избил полицейского ногами и укусил его за руку Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Уватского района (Тюменская область) был оштрафован на 35 тысяч рублей за нападение на участкового в отделе полиции. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Суд, учитывая обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей. В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ, с учетом содержания мужчины под стражей до судебного разбирательства, наказание в виде штрафа смягчено до 35 000 рублей», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Следствием установлено, что 8 ноября 2023 года мужчина был задержан участковым уполномоченным на железнодорожном вокзале: осужденный находился в нетрезвом состоянии и выражался нецензурной бранью. Тюменец был доставлен в отдел полиции. Там он начал оскорблять силовика, а затем нанес ему несколько ударов ногами и укусил за руку. В суде мужчина полностью признал вину в содеянном и согласился с обвинениями в свой адрес. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

Житель Уватского района (Тюменская область) был оштрафован на 35 тысяч рублей за нападение на участкового в отделе полиции. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Суд, учитывая обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей. В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ, с учетом содержания мужчины под стражей до судебного разбирательства, наказание в виде штрафа смягчено до 35 000 рублей», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Следствием установлено, что 8 ноября 2023 года мужчина был задержан участковым уполномоченным на железнодорожном вокзале: осужденный находился в нетрезвом состоянии и выражался нецензурной бранью. Тюменец был доставлен в отдел полиции. Там он начал оскорблять силовика, а затем нанес ему несколько ударов ногами и укусил за руку. В суде мужчина полностью признал вину в содеянном и согласился с обвинениями в свой адрес. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.