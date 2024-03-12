Многодетного тюменца на 10 лет лишили водительского удостоверения за пьяную езду

За вождение в нетрезвом виде мужчине грозит уголовная ответственность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многодетного отца из села Верхние Аремзяны Тобольского района (Тюменская область) лишили права управления автомобилем на 118 месяцев за пьяную езду и отказ от медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови. Об этом сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, что за прошедшие два с половиной года мужчину семь раз уличили в нетрезвом вождении.

«За пьяную езду и отказ от прохождения тестирования на алкоголь лишен права управления транспортом в административном порядке на 118 месяцев, 6 штрафов по 30 тысяч рублей на общую сумму 180 тысяч рублей не оплачивает. В декабре 2021 года привлечен к уголовной ответственности за повторное пьяное вождение, получив 30 месяцев лишения права управления транспортом и 380 часов исправительных работ», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что мужчина является отцом четверых детей. Недавно он снова попался автоинспекторам, когда управлял внедорожником отца будучи в нетрезвом состоянии. За повторное вождение в пьяном виде тюменец будет привлечен к уголовной ответственности.