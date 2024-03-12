У курганской пары забрали пятерых детей, которых они били

12 марта 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Родители систематически избивали пятерых детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У семейной пары из Далматовского округа Курганской области забрали пять несовершеннолетних детей, которых они систематических избивали. В отношении родителей возбуждены уголовные дела. Об этом сообщается на сайте УМВД региона. «Семейная пара — 33-летний мужчина и 40-летняя женщина из Далматовского округа — систематически наносили телесные повреждения своим детям. В семье воспитывалось пятеро детей, все они в настоящее время изъяты и находятся под временной опекой у других родственников», — говорится в сообщении. В отношении пары возбуждены уголовные дела за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей и истязание. Супруг заключен под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде. Фигурантам грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в курганском селе пьяная мать с маленькой дочерью сбежала от полиции через окно. При задержании женщина оскорбила и несколько раз ударила сотрудника полиции.

У семейной пары из Далматовского округа Курганской области забрали пять несовершеннолетних детей, которых они систематических избивали. В отношении родителей возбуждены уголовные дела. Об этом сообщается на сайте УМВД региона. «Семейная пара — 33-летний мужчина и 40-летняя женщина из Далматовского округа — систематически наносили телесные повреждения своим детям. В семье воспитывалось пятеро детей, все они в настоящее время изъяты и находятся под временной опекой у других родственников», — говорится в сообщении. В отношении пары возбуждены уголовные дела за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей и истязание. Супруг заключен под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде. Фигурантам грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в курганском селе пьяная мать с маленькой дочерью сбежала от полиции через окно. При задержании женщина оскорбила и несколько раз ударила сотрудника полиции.