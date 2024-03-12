У курганской пары забрали пятерых детей, которых они били

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему детская безопасность. Курган, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, ремень в руке
Родители систематически избивали пятерых детей Фото:

У семейной пары из Далматовского округа Курганской области забрали пять несовершеннолетних детей, которых они систематических избивали. В отношении родителей возбуждены уголовные дела. Об этом сообщается на сайте УМВД региона.

«Семейная пара — 33-летний мужчина и 40-летняя женщина из Далматовского округа — систематически наносили телесные повреждения своим детям. В семье воспитывалось пятеро детей, все они в настоящее время изъяты и находятся под временной опекой у других родственников», — говорится в сообщении.

В отношении пары возбуждены уголовные дела за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей и истязание. Супруг заключен под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде. Фигурантам грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в курганском селе пьяная мать с маленькой дочерью сбежала от полиции через окно. При задержании женщина оскорбила и несколько раз ударила сотрудника полиции.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У семейной пары из Далматовского округа Курганской области забрали пять несовершеннолетних детей, которых они систематических избивали. В отношении родителей возбуждены уголовные дела. Об этом сообщается на сайте УМВД региона. «Семейная пара — 33-летний мужчина и 40-летняя женщина из Далматовского округа — систематически наносили телесные повреждения своим детям. В семье воспитывалось пятеро детей, все они в настоящее время изъяты и находятся под временной опекой у других родственников», — говорится в сообщении. В отношении пары возбуждены уголовные дела за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей и истязание. Супруг заключен под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде. Фигурантам грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в курганском селе пьяная мать с маленькой дочерью сбежала от полиции через окно. При задержании женщина оскорбила и несколько раз ударила сотрудника полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...