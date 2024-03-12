Курганский ХК «Зауралье» обыграл «Нефтяник» из Татарстана в плей-офф ВХЛ

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Хоккей. Курган, клюшка, зауралье, хоккейная клюшка
Курганский ХК «Зауралье» выиграл «Нефтяник» со счетом 2:1 Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана обыграл «Нефтяник» из Татарстана в первом матче четвертьфинала Кубка Петрова. Победу принес дубль Сергея Голоднюка. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«ХК „Зауралье“ обыграл „Нефтяник“ со счетом 2:1. Курганские хоккеисты выходят вперед в серии 1:0», — передает корреспондент. У курганской команды дублем отличился Сергей Голоднюк.

В первом периоде первыми отличись гости. За «Нефтяник» забил Михаил Мокин. За минуту с небольшим ХК «Зауралье» сумел отыграться и восстановить равный счет. За курганцев в большинстве шайбу забросил Сергей Голоднюк. Во второй двадцатиминутке голов никто не забил. В третьем периоде «Зауралье» вышло вперед — 2:1. Дубль оформил Голоднюк.

Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» разгромил московскую «Звезду» со счетом 5:0 и вышел четвертьфинал Кубка Петрова. В решающем матче за курганцев забили Сергей Голоднюк, Дмитрий Бойчук, Артур Болтанов, Иван Ширяев и Даниил Ердаков. Вратарь «Зауралья» Евгений Ярославлев был признан лучшим голкипером в стадии 1/8 плей-офф ВХЛ.

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Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана обыграл «Нефтяник» из Татарстана в первом матче четвертьфинала Кубка Петрова. Победу принес дубль Сергея Голоднюка. Об этом передает корреспондент URA.RU. «ХК „Зауралье“ обыграл „Нефтяник“ со счетом 2:1. Курганские хоккеисты выходят вперед в серии 1:0», — передает корреспондент. У курганской команды дублем отличился Сергей Голоднюк. В первом периоде первыми отличись гости. За «Нефтяник» забил Михаил Мокин. За минуту с небольшим ХК «Зауралье» сумел отыграться и восстановить равный счет. За курганцев в большинстве шайбу забросил Сергей Голоднюк. Во второй двадцатиминутке голов никто не забил. В третьем периоде «Зауралье» вышло вперед — 2:1. Дубль оформил Голоднюк. Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» разгромил московскую «Звезду» со счетом 5:0 и вышел четвертьфинал Кубка Петрова. В решающем матче за курганцев забили Сергей Голоднюк, Дмитрий Бойчук, Артур Болтанов, Иван Ширяев и Даниил Ердаков. Вратарь «Зауралья» Евгений Ярославлев был признан лучшим голкипером в стадии 1/8 плей-офф ВХЛ.
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