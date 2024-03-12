12 марта 2024

ЯНАО вошел в тройку антилидеров по снижению корпоративных доходов

Корпоративная выручка Ямала снизилась на 192 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз и ледяной туман. Салехард. 31 января 2019 г, зима, ямал, мороз, туман, мост факел
Бизнес Ямала смог удержать позиции за счет доходов в несырьевых отраслях Фото:

Ямало-Ненецкий АО занял третье место в списке антилидеров по снижению корпоративных доходов. В течение 2023 года выручка предприятий Ямала снизилась на 2,7%, или на 192 млрд рублей, и составила 6,9 трлн рублей. Особенно это коснулось предприятий нефтегазового сектора — их доходы упали на 1,2 трлн рублей. Бизнес Ямала смог удержать позиции за счет доходов в несырьевых отраслях, отмечают аналитики FinExpertiza.

«На третьем месте среди антилидеров оказался основной газоносный регион Ямало-Ненецкий автономный округ — там корпоративная выручка снизилась на 2,7%, или на 192,3 млрд руб., до 6,9 трлн руб. Особенно пострадали предприятия, оказывающие услуги в области добычи углеводородов (разведка, дренаж, откачивание воды, пробное бурение, сжижение газа и проч.) — их доходы обвалились на 1,2 трлн руб. В то же время ряд отраслей смогли увеличить доходы, что улучшило общий финансовый результат ямальского бизнеса», — говорится в аналитике, размещенной на сайте аудиторской компании FinExpertiza.

По данным экспертов, наихудшая динамика отмечается на предприятиях Санкт-Петербурга, чьи обороты за год уменьшились на 14,1%, и Кемеровской области, где бизнес сократил обороты на 8,2%. ЯНАО занял третье место. И, наоборот, максимальный рост в 2023 году продемонстрировали предприятия Чукотки (+50,1%), Амурской области (+43%), Чечни (+32,3%), Ханты-Мансийского автономного округа (+28,7%).

Ранее URA.RU сообщало, что, по предварительным данным Тюменьстата, почти 73% организаций Ямала получили прибыль с января по ноябрь 2023 года. Совокупный доход ямальских компаний за этот период составил один триллион 239 млрд рублей.

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Ямало-Ненецкий АО занял третье место в списке антилидеров по снижению корпоративных доходов. В течение 2023 года выручка предприятий Ямала снизилась на 2,7%, или на 192 млрд рублей, и составила 6,9 трлн рублей. Особенно это коснулось предприятий нефтегазового сектора — их доходы упали на 1,2 трлн рублей. Бизнес Ямала смог удержать позиции за счет доходов в несырьевых отраслях, отмечают аналитики FinExpertiza. «На третьем месте среди антилидеров оказался основной газоносный регион Ямало-Ненецкий автономный округ — там корпоративная выручка снизилась на 2,7%, или на 192,3 млрд руб., до 6,9 трлн руб. Особенно пострадали предприятия, оказывающие услуги в области добычи углеводородов (разведка, дренаж, откачивание воды, пробное бурение, сжижение газа и проч.) — их доходы обвалились на 1,2 трлн руб. В то же время ряд отраслей смогли увеличить доходы, что улучшило общий финансовый результат ямальского бизнеса», — говорится в аналитике, размещенной на сайте аудиторской компании FinExpertiza. По данным экспертов, наихудшая динамика отмечается на предприятиях Санкт-Петербурга, чьи обороты за год уменьшились на 14,1%, и Кемеровской области, где бизнес сократил обороты на 8,2%. ЯНАО занял третье место. И, наоборот, максимальный рост в 2023 году продемонстрировали предприятия Чукотки (+50,1%), Амурской области (+43%), Чечни (+32,3%), Ханты-Мансийского автономного округа (+28,7%). Ранее URA.RU сообщало, что, по предварительным данным Тюменьстата, почти 73% организаций Ямала получили прибыль с января по ноябрь 2023 года. Совокупный доход ямальских компаний за этот период составил один триллион 239 млрд рублей.
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