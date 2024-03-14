Курганцы во время выборов попадут на концерт любимой группы губернатора

15 марта 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Ансамбль «Цветень» будет выступать в здании культурно-выставочного центра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Курганской области в 08:00 начали работу избирательные участки в рамках выборов президента России, которые будут проходить с 15 по 17 марта до 20:00. На одном из участков в Кургане все три дня будет выступать ансамбль «Цветень», являющийся любимым коллективом губернатора Вадима Шумкова. О выступлении ансамбля сообщила начальник областного управления культуры Наталья Гончаренко. «В Курганском областном доме народного творчества будет организована концертная программа. Выступит ансамбль русской песни „Бриченька“ 16 и 17 марта в 14:30. И все три дня на этом избирательном участке в 13:00 можно насладиться выступлением нашего любимого ансамбля „Цветень“», — рассказала Гончаренко на брифинге, посвященном выборам. Отдать свой голос жители Курганской области смогут на 799 постоянных избирательных участках. В 763 избирательных пунктах будут работать волонтеры фестиваля «Весна в семью пришла», которые помогут принять участие в розыгрыше более 4000 призов. На разных участках, помимо концертов, будут проходить ярмарки сельхозпроизводителей, кинопоказы и выставки. За голосованием будут следить 638 цифровых камер и около трех тысяч наблюдателей. Численность избирателей в регионе составляет 660 357 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области в 08:00 начали работу избирательные участки в рамках выборов президента России, которые будут проходить с 15 по 17 марта до 20:00. На одном из участков в Кургане все три дня будет выступать ансамбль «Цветень», являющийся любимым коллективом губернатора Вадима Шумкова. О выступлении ансамбля сообщила начальник областного управления культуры Наталья Гончаренко. «В Курганском областном доме народного творчества будет организована концертная программа. Выступит ансамбль русской песни „Бриченька“ 16 и 17 марта в 14:30. И все три дня на этом избирательном участке в 13:00 можно насладиться выступлением нашего любимого ансамбля „Цветень“», — рассказала Гончаренко на брифинге, посвященном выборам. Отдать свой голос жители Курганской области смогут на 799 постоянных избирательных участках. В 763 избирательных пунктах будут работать волонтеры фестиваля «Весна в семью пришла», которые помогут принять участие в розыгрыше более 4000 призов. На разных участках, помимо концертов, будут проходить ярмарки сельхозпроизводителей, кинопоказы и выставки. За голосованием будут следить 638 цифровых камер и около трех тысяч наблюдателей. Численность избирателей в регионе составляет 660 357 человек.