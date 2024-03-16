16 марта 2024

Тюменская область побила собственный рекорд по явке на выборы президента

Явка на 18 часов 17 марта в Тюменской области составила 82,7%
© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок. Тюмень , выборы, выборы 2024, голосовпние
В Тюменской области беспрецедентная явка на выборы президента Фото:

По данным на 18 часов 17 марта на выборах президента в Тюменской области проголосовало 977 тысяч человек 82,77% жителей. Такую информацию сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

«Явка избирателей на выборах Президента России в Тюменской области на 18.00 час. (время — местное) 17 марта 2024 года составила 82,77%», — сообщил Халин в своем telegram-канале. Он также отметил, что на более чем половине участков области свой голос отдали более 90% населения. Больше всего голосовали в Омутинском районе, там на участки пришли 98% жителей.

Такие показатели стали абсолютным рекордом области. На прошлых выборах в 2018 году, явка составила 78,93%. В 2012 — 79,2%. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завершилось голосование на выборах президента России.

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По данным на 18 часов 17 марта на выборах президента в Тюменской области проголосовало 977 тысяч человек 82,77% жителей. Такую информацию сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. «Явка избирателей на выборах Президента России в Тюменской области на 18.00 час. (время — местное) 17 марта 2024 года составила 82,77%», — сообщил Халин в своем telegram-канале. Он также отметил, что на более чем половине участков области свой голос отдали более 90% населения. Больше всего голосовали в Омутинском районе, там на участки пришли 98% жителей. Такие показатели стали абсолютным рекордом области. На прошлых выборах в 2018 году, явка составила 78,93%. В 2012 — 79,2%. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завершилось голосование на выборах президента России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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