Спецоперация на Украине 14 марта: военкор Коц заявил об ичкерийцах* в составе украинских ДРГ

Военкор Коц: ичкерийцы* воюют в составе украинских ДРГ

14 марта 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

В составе диверсионных группировок, атакующих Белгородскую и Курскую области, есть ичкерийцы (самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ). Минобороны сообщило о тысячах уничтоженных иностранных наемников с начала спецоперации. URA.RU приводит главные новости о СВО к вечеру 14 марта. Военкор Александр Коц заявил, что в составе украинских ДРГ, атакующих российские регионы, были замечены ичкерийцы. Именно они помогают атаковать Белгородскую и Курскую области уже третий день подряд. Минобороны РФ сообщило об уничтожении 195 диверсантов при попытке прорваться в Белгородскую область в районе села Сподарюшино, передает Пятый канал. Тем не менее, ВСУ не прекращают атаки на регион. Так, российские военкоры заявили, что ВСУ высадили десант с вертолетом близ населенного пункта Козинка в Белгородской области. Однако российские военные отразили атаку и не дали террористам прорваться через границу. ВСУ сбросили взрывное устройство на объект критической Запорожской АЭС, находящийся под контролем российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе электростанции. С начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили порядка 5 960 иностранных наемников. В Минобороны уточнили, что среди них: 1 497 поляков и 561 грузин. На Украине бойцы РФ ликвидировали военного ВСУ Николая Томайчука с позывным «Танцор», сообщил блогер Александр Семченко. Ранее этот военный мечтал станцевать на крыше Кремля. На вооружении ВС России появились новые маневрирующие унифицированные бомбы. Эти боеприпасы можно запускать с самолетов или реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» или «Торнадо-С». По словам военного эксперта Андрея Клинцевича, такое вооружение заметно расширяет диапазон и дальность ударов армии РФ по объектам противника. *Самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ