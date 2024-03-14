В армии РФ появились новые смертоносные бомбы для «Смерча»

Эксперт Клинцевич: у ВС РФ появились планирующие бомбы для РСЗО и самолетов

14 марта 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Новые бомбы являются серьезным рывком в военной промышленности РФ, сказал Андрей Клинцевич Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На вооружении армии России появились планирующие бомбы, которые можно запускать с самолетов или реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» или «Торнадо-С», что расширяет диапазон для ударов по противнику. Об этом заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, назвав боеприпасы «рывком» в военной промышленности. «Мы видим, что в последнее время в России произошел качественный рывок в военной промышленности. У нас появились новые унифицированные планирующие межвидовые бомбы», — сказал Андрей Клинцевич. Его слова передает «Лента.ру». Военный эксперт подчеркнул, что новые боеприпасы могут запускаться с самолетов, а также с РСЗО «Смерч» или «Торнадо-С». По его словам, многофункциональность ракет значительно расширяет диапазон и дальность нанесения ударов. Ранее сообщалось, что российские силы начали применять авиабомбы ФАБ-1500 . Эти боеприпасы оснащены универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), пишет Pravda.Ru. Позже западная пресса писала, что эти бомбы «ровняют с землей» оборону ВСУ в зоне спецоперации, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На вооружении армии России появились планирующие бомбы, которые можно запускать с самолетов или реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» или «Торнадо-С», что расширяет диапазон для ударов по противнику. Об этом заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, назвав боеприпасы «рывком» в военной промышленности. «Мы видим, что в последнее время в России произошел качественный рывок в военной промышленности. У нас появились новые унифицированные планирующие межвидовые бомбы», — сказал Андрей Клинцевич. Его слова передает «Лента.ру». Военный эксперт подчеркнул, что новые боеприпасы могут запускаться с самолетов, а также с РСЗО «Смерч» или «Торнадо-С». По его словам, многофункциональность ракет значительно расширяет диапазон и дальность нанесения ударов. Ранее сообщалось, что российские силы начали применять авиабомбы ФАБ-1500. Эти боеприпасы оснащены универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), пишет Pravda.Ru. Позже западная пресса писала, что эти бомбы «ровняют с землей» оборону ВСУ в зоне спецоперации, передает RT.