ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ, который мечтал станцевать на крыше Кремля

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Армия России уничтожила украинского военного с позывным «Танцор» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации российские военные уничтожили бойца ВСУ Николая Томайчука, который мечтал станцевать с саблями на кремлевской крыше. Об этом сообщил блогер Александр Семченко.

«Декоммунизатора денацифицировали», — заявил Александр Семченко. Пост он опубликовал у себя в telegram-канале.

Тайманчук был профессиональным хореографом, однако позже уехал воевать за ВСУ и получил позывной «Танцор». Он заявлял, что мечтает станцевать с саблями на кремлевском мавзолее.

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В зоне спецоперации российские военные уничтожили бойца ВСУ Николая Томайчука, который мечтал станцевать с саблями на кремлевской крыше. Об этом сообщил блогер Александр Семченко. «Декоммунизатора денацифицировали», — заявил Александр Семченко. Пост он опубликовал у себя в telegram-канале. Тайманчук был профессиональным хореографом, однако позже уехал воевать за ВСУ и получил позывной «Танцор». Он заявлял, что мечтает станцевать с саблями на кремлевском мавзолее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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