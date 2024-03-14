ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ, который мечтал станцевать на крыше Кремля

Армия России уничтожила украинского военного с позывным «Танцор»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне спецоперации российские военные уничтожили бойца ВСУ Николая Томайчука, который мечтал станцевать с саблями на кремлевской крыше. Об этом сообщил блогер Александр Семченко.
«Декоммунизатора денацифицировали», — заявил Александр Семченко. Пост он опубликовал у себя в telegram-канале.
Тайманчук был профессиональным хореографом, однако позже уехал воевать за ВСУ и получил позывной «Танцор». Он заявлял, что мечтает станцевать с саблями на кремлевском мавзолее.
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