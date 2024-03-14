Минобороны раскрыло потери иностранных наемников на стороне Киева с начала СВО

МО РФ: с начала СВО ликвидировано 5 962 иностранных наемника на Украине
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С начала СВО на Украине было уничтожено около 5 962 иностранных наемника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ уничтожили 5 962 иностранных наемника за все время СВО», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что среди них 1 497 поляков и 561 грузин. В МО РФ уточнили, что всего с начала СВО на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников.

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С начала СВО на Украине было уничтожено около 5 962 иностранных наемника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ уничтожили 5 962 иностранных наемника за все время СВО», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что среди них 1 497 поляков и 561 грузин. В МО РФ уточнили, что всего с начала СВО на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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