Минобороны раскрыло потери иностранных наемников на стороне Киева с начала СВО

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
С начала СВО на Украине было уничтожено около 5 962 иностранных наемника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ уничтожили 5 962 иностранных наемника за все время СВО», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что среди них 1 497 поляков и 561 грузин. В МО РФ уточнили, что всего с начала СВО на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников.
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