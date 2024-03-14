ВСУ скинули взрывчатку на Запорожскую АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
Взрывчатку сбросили в пяти метрах от топливохранилища Фото:

ВСУ обстреляли объект критической Запорожской АЭС. На ее территорию было сброшено взрывное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«ВСУ обстреливали объект критической военнослужащей Запорожской АЭС, взрывное устройство было брошено в пяти метрах от топливохранилища», — сообщили в пресс-службе станции. Информацию об этом передает РИА Новости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ обстреляли объект критической Запорожской АЭС. На ее территорию было сброшено взрывное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе станции. «ВСУ обстреливали объект критической военнослужащей Запорожской АЭС, взрывное устройство было брошено в пяти метрах от топливохранилища», — сообщили в пресс-службе станции. Информацию об этом передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...