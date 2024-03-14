ВСУ скинули взрывчатку на Запорожскую АЭС

Взрывчатку сбросили в пяти метрах от топливохранилища
ВСУ обстреляли объект критической Запорожской АЭС. На ее территорию было сброшено взрывное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе станции.
«ВСУ обстреливали объект критической военнослужащей Запорожской АЭС, взрывное устройство было брошено в пяти метрах от топливохранилища», — сообщили в пресс-службе станции. Информацию об этом передает РИА Новости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.