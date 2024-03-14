14 марта 2024

В Тюмени выросли цены на аренду коттеджей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жилые дома, недвижимость. Тюмень, жилой дом, недвижимость, жилье
Аренда частных домов подорожала на фоне общего роста цен на недвижимость Фото:

В Тюмени стоимость аренды коттеджей выросла за год на 2,5%. Об этом сообщается в исследовании портала «МИР КВАРТИР». По данным аналитиков, аренда частных домов подорожала на фоне общего роста цен на недвижимость.

«Ставки аренды на частные дома по регионам РФ. Тюменская область — прирост за год: 2,5%, средняя ставка аренды: 41 896 рублей в месяц», — указано в исследовании.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с конца 2023 года подскочили цены на аренду квартир. Их стоимость увеличилась более чем на 13%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени стоимость аренды коттеджей выросла за год на 2,5%. Об этом сообщается в исследовании портала «МИР КВАРТИР». По данным аналитиков, аренда частных домов подорожала на фоне общего роста цен на недвижимость. «Ставки аренды на частные дома по регионам РФ. Тюменская область — прирост за год: 2,5%, средняя ставка аренды: 41 896 рублей в месяц», — указано в исследовании. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с конца 2023 года подскочили цены на аренду квартир. Их стоимость увеличилась более чем на 13%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...