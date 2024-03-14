В Тюмени выросли цены на аренду коттеджей

15 марта 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Аренда частных домов подорожала на фоне общего роста цен на недвижимость Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени стоимость аренды коттеджей выросла за год на 2,5%. Об этом сообщается в исследовании портала «МИР КВАРТИР». По данным аналитиков, аренда частных домов подорожала на фоне общего роста цен на недвижимость. «Ставки аренды на частные дома по регионам РФ. Тюменская область — прирост за год: 2,5%, средняя ставка аренды: 41 896 рублей в месяц», — указано в исследовании. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с конца 2023 года подскочили цены на аренду квартир. Их стоимость увеличилась более чем на 13%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени стоимость аренды коттеджей выросла за год на 2,5%. Об этом сообщается в исследовании портала «МИР КВАРТИР». По данным аналитиков, аренда частных домов подорожала на фоне общего роста цен на недвижимость. «Ставки аренды на частные дома по регионам РФ. Тюменская область — прирост за год: 2,5%, средняя ставка аренды: 41 896 рублей в месяц», — указано в исследовании. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с конца 2023 года подскочили цены на аренду квартир. Их стоимость увеличилась более чем на 13%.