В Тюмени подскочили цены на грузовики и тракторы

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Средняя стоимость грузовиков достигла трех млн рублей Фото:

В Тюмени цены на грузовики выросли на 29%. Также подорожали и тягачи, экскаваторы и тракторы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Спецтехника».

«В начале 2024 года средняя стоимость грузовика на площадке составила три млн рублей, что выше его стоимости в конце 2023 года на 36%. Приобрести прицеп с пробегом в среднем можно за 4 600 000 рублей, по сравнению с прошлым годом цена уменьшилась на 4%. Средняя стоимость тягача в первые два месяца 2024 года составила 9 910 000 рублей (рост на 16%)», — сообщается в исследовании.

Цены на фронтальный погрузчик, экскаватор и экскаватор-погрузчик также выросли на 20, 9 и 7%. Сильно подскочили цены и на трактор — его средняя стоимость достигла 450 тысяч рублей (29%). Но наблюдается снижение стоимости мини-трактора — этот вид транспорта подешевел на 7%.

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В Тюмени цены на грузовики выросли на 29%. Также подорожали и тягачи, экскаваторы и тракторы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Спецтехника». «В начале 2024 года средняя стоимость грузовика на площадке составила три млн рублей, что выше его стоимости в конце 2023 года на 36%. Приобрести прицеп с пробегом в среднем можно за 4 600 000 рублей, по сравнению с прошлым годом цена уменьшилась на 4%. Средняя стоимость тягача в первые два месяца 2024 года составила 9 910 000 рублей (рост на 16%)», — сообщается в исследовании. Цены на фронтальный погрузчик, экскаватор и экскаватор-погрузчик также выросли на 20, 9 и 7%. Сильно подскочили цены и на трактор — его средняя стоимость достигла 450 тысяч рублей (29%). Но наблюдается снижение стоимости мини-трактора — этот вид транспорта подешевел на 7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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