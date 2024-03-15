Пожар тушили шесть сотрудников МЧС
В деревне Боровлянка (Тюменская область) во время пожара в частном доме на улице Советская погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.
«В четвертом часу утра 16 марта поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Боровлянка на улице Советская. Пожар был ликвидирован на площади 103 квадратных метров. Один человек погиб», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В тушении пожара участвовали шесть сотрудников ведомства и две единицы техники. Сейчас специалисты выясняют причины пожара.
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