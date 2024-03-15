15 марта 2024

В Тюменской области из-за пожара в частном доме погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, мчс, огонь, пожарник, пожарная безопасность
Пожар тушили шесть сотрудников МЧС Фото:

В деревне Боровлянка (Тюменская область) во время пожара в частном доме на улице Советская погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

«В четвертом часу утра 16 марта поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Боровлянка на улице Советская. Пожар был ликвидирован на площади 103 квадратных метров. Один человек погиб», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В тушении пожара участвовали шесть сотрудников ведомства и две единицы техники. Сейчас специалисты выясняют причины пожара.

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В деревне Боровлянка (Тюменская область) во время пожара в частном доме на улице Советская погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону. «В четвертом часу утра 16 марта поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Боровлянка на улице Советская. Пожар был ликвидирован на площади 103 квадратных метров. Один человек погиб», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В тушении пожара участвовали шесть сотрудников ведомства и две единицы техники. Сейчас специалисты выясняют причины пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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