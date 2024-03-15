15 марта 2024

В Тюмени будут судить мужчину, который пять раз ударил ножом соседа по комнате

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
В результате словесного конфликта мужчина пырнул ножом своего соседа Фото:

В Тюмени осудят мужчину, который пять раз пырнул ножом в область груди и живота своего соседа по пансионату. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Тюмени, обвиняемого в убийстве своего соседа. Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По версии следствия, вечером 15 января между пьяным 47-летним обвиняемым и его соседом произошел конфликт в пансионате, который находится на улице Олимпийской. В результате словесной перепалки мужчина схватил нож и нанес им не менее пяти ударов в область груди и живота 37-летнему мужчине. Тюменец скончался от полученных ранений на месте происшествия.

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В Тюмени осудят мужчину, который пять раз пырнул ножом в область груди и живота своего соседа по пансионату. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Тюмени, обвиняемого в убийстве своего соседа. Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По версии следствия, вечером 15 января между пьяным 47-летним обвиняемым и его соседом произошел конфликт в пансионате, который находится на улице Олимпийской. В результате словесной перепалки мужчина схватил нож и нанес им не менее пяти ударов в область груди и живота 37-летнему мужчине. Тюменец скончался от полученных ранений на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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