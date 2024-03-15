В Тюмени будут судить мужчину, который пять раз ударил ножом соседа по комнате

16 марта 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

В результате словесного конфликта мужчина пырнул ножом своего соседа Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Тюмени осудят мужчину, который пять раз пырнул ножом в область груди и живота своего соседа по пансионату. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Тюмени, обвиняемого в убийстве своего соседа. Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По версии следствия, вечером 15 января между пьяным 47-летним обвиняемым и его соседом произошел конфликт в пансионате, который находится на улице Олимпийской. В результате словесной перепалки мужчина схватил нож и нанес им не менее пяти ударов в область груди и живота 37-летнему мужчине. Тюменец скончался от полученных ранений на месте происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени осудят мужчину, который пять раз пырнул ножом в область груди и живота своего соседа по пансионату. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Тюмени, обвиняемого в убийстве своего соседа. Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По версии следствия, вечером 15 января между пьяным 47-летним обвиняемым и его соседом произошел конфликт в пансионате, который находится на улице Олимпийской. В результате словесной перепалки мужчина схватил нож и нанес им не менее пяти ударов в область груди и живота 37-летнему мужчине. Тюменец скончался от полученных ранений на месте происшествия.