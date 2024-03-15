Происшествия Криминал В Тюмени возбудили уголовное дело за петарду на избирательном участке 16 марта 2024 в 14:53 Размер текста - 17 + Как именно квалифицировали дело в УМВД, пока неизвестно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области возбуждено уголовное дело за попытку пронести на избирательный участок Тобольска петарду. Об этом URA.RU рассказали собственные источники. «Сообщали раньше, что мужчину, который с петардой пытался зайти на участок, задержали. Сейчас уже уголовное дело возбуждено», — сообщил URA.RU собеседник. По какой статье мужчина получит обвинение, пока не сообщается. Ранее URA.RU рассказало, что житель Тобольска пытался проникнуть на избирательный участок с петардой, но та взорвалась у него в руках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Тюменской области возбуждено уголовное дело за попытку пронести на избирательный участок Тобольска петарду. Об этом URA.RU рассказали собственные источники. «Сообщали раньше, что мужчину, который с петардой пытался зайти на участок, задержали. Сейчас уже уголовное дело возбуждено», — сообщил URA.RU собеседник. По какой статье мужчина получит обвинение, пока не сообщается. Ранее URA.RU рассказало, что житель Тобольска пытался проникнуть на избирательный участок с петардой, но та взорвалась у него в руках. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям