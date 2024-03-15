В Тюмени возбудили уголовное дело за петарду на избирательном участке

Как именно квалифицировали дело в УМВД, пока неизвестно
В Тюменской области возбуждено уголовное дело за попытку пронести на избирательный участок Тобольска петарду. Об этом URA.RU рассказали собственные источники.
«Сообщали раньше, что мужчину, который с петардой пытался зайти на участок, задержали. Сейчас уже уголовное дело возбуждено», — сообщил URA.RU собеседник.
По какой статье мужчина получит обвинение, пока не сообщается. Ранее URA.RU рассказало, что житель Тобольска пытался проникнуть на избирательный участок с петардой, но та взорвалась у него в руках.
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