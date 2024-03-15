15 марта 2024

В Тюмени возбудили уголовное дело за петарду на избирательном участке

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему судебное заседание. Курган , арест, судебное заседание, судебное дело
Как именно квалифицировали дело в УМВД, пока неизвестно Фото:

В Тюменской области возбуждено уголовное дело за попытку пронести на избирательный участок Тобольска петарду. Об этом URA.RU рассказали собственные источники.

«Сообщали раньше, что мужчину, который с петардой пытался зайти на участок, задержали. Сейчас уже уголовное дело возбуждено», — сообщил URA.RU собеседник.

По какой статье мужчина получит обвинение, пока не сообщается. Ранее URA.RU рассказало, что житель Тобольска пытался проникнуть на избирательный участок с петардой, но та взорвалась у него в руках.

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В Тюменской области возбуждено уголовное дело за попытку пронести на избирательный участок Тобольска петарду. Об этом URA.RU рассказали собственные источники. «Сообщали раньше, что мужчину, который с петардой пытался зайти на участок, задержали. Сейчас уже уголовное дело возбуждено», — сообщил URA.RU собеседник. По какой статье мужчина получит обвинение, пока не сообщается. Ранее URA.RU рассказало, что житель Тобольска пытался проникнуть на избирательный участок с петардой, но та взорвалась у него в руках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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