Житель Тобольска пытался пронести петарду на избирательный участок

16 марта 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тобольске задержан мужчина, который пытался пронести на один из избирательных участков города петарду. Об этом URA.RU сообщили собственные источники. «Мужчина зашел на избирательный участок, нес петарду. Но до самого участка ее не донес. Взорвалась прямо в руке у него. Руку повредил, после чего его задержали», — пояснили собеседники URA.RU. Сообщается также, что причиной этого поступка стали указания от кредиторов. «Есть информация, что мужчина закредитовался сильно, на сумму более 1,8 млн рублей. И ему по телефону сообщили, что таким образом он избавится от долга», — добавил источник URA.RU. Факт подтвердил руководитель центра общественного наблюдения Тюменской области Артур Юрьев. «Насколько нам известно никто на избирательном участке не пострадал, сам молодой человек получил легкое ранение руки. Он задержан, в отношении его проводятся процессуальные действия по возбуждению уголовного дела», — сообщил URA.RU Юрьев. В администрации Тобольска URA.RU факт также подтвердили. Агентство направило запрос в управление МВД по Тюменской области. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тобольске задержан мужчина, который пытался пронести на один из избирательных участков города петарду. Об этом URA.RU сообщили собственные источники. «Мужчина зашел на избирательный участок, нес петарду. Но до самого участка ее не донес. Взорвалась прямо в руке у него. Руку повредил, после чего его задержали», — пояснили собеседники URA.RU. Сообщается также, что причиной этого поступка стали указания от кредиторов. «Есть информация, что мужчина закредитовался сильно, на сумму более 1,8 млн рублей. И ему по телефону сообщили, что таким образом он избавится от долга», — добавил источник URA.RU. Факт подтвердил руководитель центра общественного наблюдения Тюменской области Артур Юрьев. «Насколько нам известно никто на избирательном участке не пострадал, сам молодой человек получил легкое ранение руки. Он задержан, в отношении его проводятся процессуальные действия по возбуждению уголовного дела», — сообщил URA.RU Юрьев. В администрации Тобольска URA.RU факт также подтвердили. Агентство направило запрос в управление МВД по Тюменской области. Ответ ожидается.