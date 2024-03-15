На 565-м километре трассы Тюмень — Омск из-за столкновения двух большегрузов и легкового автомобиля погибли пять человек, а трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Омской области.
«Сегодня около 13:00 часов в дежурную часть ОМВД России по Любинскому району поступило сообщение о ДТП. Предварительно, пять человек погибли, еще трое — пострадали», — написала пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Сотрудники ведомства рассказали, что на трассе произошло столкновение двух большегрузов и легкового автомобиля с последующим их возгоранием. Сообщается, что сейчас устанавливаются личности всех участников аварии. Последствия ДТП опубликованы telegram-каналом «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС».
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