15 марта 2024

На трассе Тюмень — Омск в массовой аварии погибли пять человек. Фото

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В массовой аварии погибли пять человек и пострадали трое Фото:

На 565-м километре трассы Тюмень — Омск из-за столкновения двух большегрузов и легкового автомобиля погибли пять человек, а трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Омской области.

«Сегодня около 13:00 часов в дежурную часть ОМВД России по Любинскому району поступило сообщение о ДТП. Предварительно, пять человек погибли, еще трое — пострадали», — написала пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Сотрудники ведомства рассказали, что на трассе произошло столкновение двух большегрузов и легкового автомобиля с последующим их возгоранием. Сообщается, что сейчас устанавливаются личности всех участников аварии. Последствия ДТП опубликованы telegram-каналом «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС».

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На 565-м километре трассы Тюмень — Омск из-за столкновения двух большегрузов и легкового автомобиля погибли пять человек, а трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Омской области. «Сегодня около 13:00 часов в дежурную часть ОМВД России по Любинскому району поступило сообщение о ДТП. Предварительно, пять человек погибли, еще трое — пострадали», — написала пресс-служба ведомства на официальном сайте. Сотрудники ведомства рассказали, что на трассе произошло столкновение двух большегрузов и легкового автомобиля с последующим их возгоранием. Сообщается, что сейчас устанавливаются личности всех участников аварии. Последствия ДТП опубликованы telegram-каналом «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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